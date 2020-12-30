الدواجن ترتفع 5 جنيهات.. وتجار: 24 جنيها سعر الكيلو في 2021

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا بقيمة 5 جنيهات، اليوم الأربعاء 30 ديسمبر، بالأسواق، ليباع الكيلو مزرعة بـ23 جنيها، مقابل 28 جنيها للمستهلك.

وتعد هذه القفزت في أسعار الدواجن كبيرة، لم تشهدها من قبل منذ شهور؛ إذ سجل سعر الكيلو زيادة 5 جنيهات اليوم، وفقا لتجار.

وأرجع التجار الأسباب إلى أعياد المسيحيين، وآلية العرض والطلب، ودخول فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة، ما يخفض الكمية المتوافرة من الدواجن، نتيجة للنفوق.

ووصف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، الارتفاع بـ«الطبيعي والسعر العادل للمربي بعد خسائر تعرض لها خلال العام الجاري»، نتيجة تدني سعر البيع الذي لايتناسب مع التكلفة.

وأشار «السيد» إلى أن اسعار الدواجن زادت تدريجيا، بسبب ارتفاع التكلفة ومدخلات الإنتاج، خاصة الاعلاف، لافتا إلى أن هناك تذبذبا واضحا في أسعار الدواجن منذ ما يقرب من شهرين تقريبا.

وأوضح رئيس الشعبة، أن بعض المربين تضرروا من تدني أسعار البيع الذي شهدته أسعار الدواجن خلال الأشهر الماضية، مؤكدا أن السعر العادل لبيعها يجب ألا يقل عن 24 جنيها للكيلو بالمزرعة، حتى يكون هناك هامش ربح، خاصة مع ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وأضاف عبدالعزيز السيد، أن أعياد المسيحيين تشكل طلبا كبيرا على الدواجن، باعتبارها السلعة الأرخص في السوق المحلي.

واستبعد «السيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تجاوز السعر أكثر من 24 جنيها في المزرعة خلال عام 2021، إلا أنه أكد أن الحلقات الوسيطة هي الفائز الأكبر من ارتفاع الأسعار، وهامش الربح في الكيلو يتجاوز الـ10جنيهات، مقارنة بالمربي.

كما استبعد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، نقص المعروض من الدواجن العام الجديد 2021؛ إذ يبلغ الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة حوالي مليار و100 مليون دجاجة سنويا، ومصر لديها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن.

ويسجل إنتاج مصر من الدواجن والحمام والبط والديك الرومي نحو 170 ألف طن شهريا، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي 150 ألف طنا من الدواجن البيضاء فقط، ويبلغ نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنويا.