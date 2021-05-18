للمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.. «لقاح كورونا هيوصل لحد قريتك بالمنيا»
كتب:
اسلام فهمي
02:45 م | الثلاثاء 18 مايو 2021
تسجيل لقاح كورونا
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالتنسيق، مع المجلس القومي للمرأة بدأت حملاتها للتوسع في توفير لقاح فيروس كورونا بعدد من القري بمراكز المحافظة، حيث جري تنظيم حملة بقرية «أبو يعقوب»، التابعة لمركز المنيا، لتلقى المواطنين لقاح فيروس كورونا المستجد، وتستهدف الحملة، أصحاب الأمراض المزمنة والمسنين مع إعطاء الاولوية لسيدات القرية.
وأوضح المحافظ أن تلك الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتعليمات الصادرة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بهدف التوسع في التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، للمواطنين، بالقري وأماكن التجمعات العامة، دور العبادة ودور الرعاية وعمال النظافة، والمنشأت العامة والخدمية التي يتردد عليها المواطنون.
من جانبه، قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، إن الحملة تستهدف تطعيم المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس نظرا لحالتهم الصحية والعمر المتقدم.
وأكدت الدكتورة منال أبو سمره مقرر المجلس القومي للمرأة بالمنيا أن التنسيق بين مديرية الصحة والمجلس يشمل جميع التخصصات الصحية ويتم علي أعلى مستوي، موضحة أن الحملة تتمتع برعاية ودعم كبير من اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وذلك حرصا علي حياة المواطنين وتوفير اللقاح للمواطن بسهولة وفي أي مكان وخاصة السيدات المسنات وذوي الأمراض المزمنة، ولفتت إلي أن الحملة ستكون داخل جميع التجمعات السكنية والقري بشرط تسجيل البيانات علي موقع التسجيل الخاص بوزارة الصحة، ويعمل المجلس القومي للمرأة علي توفير كل الدعم للمرأة حتي تنعم بحياة كريمة تتناسب مع الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية، لدعم وتأهيل وتمكين المرأة في جميع القطاعات الهامة بالدولة المصرية.