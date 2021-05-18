للمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.. «لقاح كورونا هيوصل لحد قريتك بالمنيا»

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالتنسيق، مع المجلس القومي للمرأة بدأت حملاتها للتوسع في توفير لقاح فيروس كورونا بعدد من القري بمراكز المحافظة، حيث جري تنظيم حملة بقرية «أبو يعقوب»، التابعة لمركز المنيا، لتلقى المواطنين لقاح فيروس كورونا المستجد، وتستهدف الحملة، أصحاب الأمراض المزمنة والمسنين مع إعطاء الاولوية لسيدات القرية.

وأوضح المحافظ أن تلك الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتعليمات الصادرة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بهدف التوسع في التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، للمواطنين، بالقري وأماكن التجمعات العامة، دور العبادة ودور الرعاية وعمال النظافة، والمنشأت العامة والخدمية التي يتردد عليها المواطنون.

من جانبه، قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، إن الحملة تستهدف تطعيم المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس نظرا لحالتهم الصحية والعمر المتقدم.

وأكدت الدكتورة منال أبو سمره مقرر المجلس القومي للمرأة بالمنيا أن التنسيق بين مديرية الصحة والمجلس يشمل جميع التخصصات الصحية ويتم علي أعلى مستوي، موضحة أن الحملة تتمتع برعاية ودعم كبير من اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وذلك حرصا علي حياة المواطنين وتوفير اللقاح للمواطن بسهولة وفي أي مكان وخاصة السيدات المسنات وذوي الأمراض المزمنة، ولفتت إلي أن الحملة ستكون داخل جميع التجمعات السكنية والقري بشرط تسجيل البيانات علي موقع التسجيل الخاص بوزارة الصحة، ويعمل المجلس القومي للمرأة علي توفير كل الدعم للمرأة حتي تنعم بحياة كريمة تتناسب مع الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية، لدعم وتأهيل وتمكين المرأة في جميع القطاعات الهامة بالدولة المصرية.