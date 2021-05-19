تحذير من الأرصاد: ارتفاع الحرارة الخميس والجمعة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مرتفع الحرارة خلال الأيام المقبلة ابتداء من الأربعاء حتى يوم الجمعة المقبلة وترتفع درجات الحرارة إلى 5 درجات مئوية لتصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والجيزة إلى 37 درجة، مضيفة أن الارتفاع يبدأ من الأربعاء، ارتفاعا طفيفا بحرارة الجو.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والجيزة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة.

درجة الحرارة المتوقعة الخميس :

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة.

درجة الحرارة المتوقعة الجمعة :

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة.

درجة الحرارة المتوقعة السبت:

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.