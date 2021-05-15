الأرصاد تحذر من ارتفاع في درجات الحرارة لمدة 24 ساعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن غدا الأحد، سترتفع درجات الحرارة عن الأيام الماضية، حيث تشهد درجات الحرارة تسجيل 38 درجة على القاهرة الكبرى والجيزة وتكون أكثر حرارة على صعيد مصر.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع الحرارة سوف يستمر ليوم واحد وثم تعاود الحرارة الانخفاض لتعود إلى معتدلتها الطبيعية، بداية من بعد غد الاثنين.

وأوضحت الأرصاد أنه سيسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، إلى أن البلاد تشهد نشاطا للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، ونشاطا للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد

درجة حرارة السبت 15 مايو

القاهرة الكبرى، العظمى 36 درجة والصغرى 18

الوجه البحري، العظمى27 درجة والصغرى 18

السواحل الشمالية الغربية، العظمى 26 درجة والصغرى 17

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، العظمى 27 درجة والصغرى 18

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، العظمى 36 درجة والصغرى 25

شمال الصعيد، العظمى 40 درجة والصغرى 20

جنوب الصعيد، العظمى 41 درجة والصغرى 25

درجة حرارة الأحد 16 مايو

القاهرة الكبرى، العظمى 38 درجة والصغرى 20

الوجه البحري، العظمى27 درجة والصغرى 18

السواحل الشمالية الغربية، العظمى 26 درجة والصغرى 17

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، العظمى 27 درجة والصغرى 18

درجة حرارة الاثنين 17 مايو

القاهرة الكبرى العظمى 33 درجة والصغرى 18

الوجه البحري العظمى، 26 درجة والصغرى 18

السواحل الشمالية الغربية، العظمى 26 درجة والصغرى 17

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، العظمى 27 درجة والصغرى 18

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، العظمى 37 درجة والصغرى 22

شمال الصعيد، العظمى 37 درجة والصغرى 22

جنوب الصعيد، العظمى 39 درجة والصغرى 23