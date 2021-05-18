ما بين حوادث وأزمات قلبية.. 5 شبان توفوا قبل زفافهم بساعات

ما بين الوفاة الطبيعية والناتجة عن حوادث أو الإصابة بفيروس كورونا، تعددت أسباب وفاة عدد من الشبان قبل زفافهم وخطبتهم بساعات أو بأيام قليلة، لتمثل وفاتهم فاجعة للمحيطين بهم.

وتزامناً مع وفاة شابين أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، قبل زفافهما، وهما الشاب «أحمد علي إبراهيم»، عريس الأقصر، الذي توفى متأثراً بإصابتة بفيروس كورونا المستجد، والعريس الشاب «محمد بركات أبو شعيشع»، من محافظة الغربية، الذي لقي مصرعه في حادث تصادم قبل ساعات قليلة من الاحتفال بخطبته.

تنشر «الوطن» في السطور التالية قصة وفاة 3 شبان قبل زفافهم وخطبتهم، لتستبدل قاعة الأفراح المخصصة للفرح، إلى سرادق لتلقي العزاء.

شعيشع توفى قبل موعد الخطوبة بيوم واحد

وأثارت واقعة مصرع الشاب «محمد أبو شعيشع» في حادث تصادم، قبل ساعات قليلة من الاحتفال بخطبته، حالة من الحزن بين أهالي عزبة «المدرسة»، التابعة لقرية «برما»، بدائرة مركز طنطا في محافظة الغربية.

الشاب الراحل كان يجهز لحفل خطبته، وكان محدداً للخطوبة عصر غد الأربعاء، وأصيب في حادث تصادم على طريق «برما- طنطا»، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه توفي متأثراً بإصابته، ليشيعه أبناء قريته في أجواء حزينة ومؤلمة.

وفي الأقصر، كان يتبقى أقل من 48 ساعة على تحقيق الشاب «أحمد علي إبراهيم» حلمه بالزواج من محبوبته التي اختارها قلبه لتكون شريكة حياته، ولكن القدر وفيروس كورونا اللعين لم يمهلا الشاب الصغير وقتاً لتحقيق هذا الحلم، حيث توفي مساء أمس الاثنين، ودفن في مقابر قرية «المريس»، التابعة لمركز ومدينة الطود جنوب غرب الأقصر، ونعاه العشرات من أبناء المحافظة.

«الجرجاوي» عريس الأقصر توفى «ليلة الحنة»

وفي الأقصر أيضاً، توفى الشاب «محمود الجرجاوي»، قبل 24 ساعة من حفل زفافه في مدينة إسنا، جنوب المحافظة.

وخلال طقوس حفل «ليلة الحنة»، وبعد وصلة رقص مع أصدقائه، سقط العريس الشاب، ليلفظ أنفاسه قبل إجراء الإسعافات الأولية له، متأثراً بسكتة قلبية، ليتحول الفرح إلى مأتم.

وكذلك توفى الشاب «فاروق طارق محمود مدكور»، 25 سنة، مهندس، قبل زفافه بأيام، في حادث سير أليم بينما كان متوجها من محافظة الإسماعيلية إلى الإسكندرية، لدعوة أقاربه إلى فرحه.

وخيمت ‏حالة من الحزن على أسرة «الراعي»، بعد وفاة الشاب «أحمد»، وهو في ريعان شبابه، في عمر 26 سنة، خاصةً بعدما حولت الحادثة التي تعرض لها فرحهم بكتب الكتاب على زوجته المستقبلية، إلى عزاء وحزن على فراقه.

عريس المنيا توفي قبل زفافه بساعة

واهتزت قرية «بني سعيد»، التابعة لمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، لوفاة الشاب «كيرلس شحاتة»، 26 سنة، مدرب سباحة، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وذلك قبل زفافة بساعة واحدة، وتحولت السعادة والفرحة إلى الحزن وقلوب يعتصرها الألم.