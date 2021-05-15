طبيب عن انتحار شاب بقنا بعد وفاة والدته بكورونا: مرضه اسمه «تدهور سن المراهقة»

كشف الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، عن السبب الذي بسببه انتحر شاب في محافظة قنا بعد وفاة والدته بفيروس كورونا، قائلًا إنَّ الشاب الذي انتحر يعاني من مرض يسمى تدهور سن المراهقة «Adolesent crises».

واضاف «فرويز»، أنَّ المراهقين ما بين سن 14 عاما، وحتى 28 سنة، من ذوي الشخصيات العصابية (القلوقة) عندما تتعرض لأي ضغوط بفقدان حبيب أو عزيز أو ضغوط مادية أو عاطفية، فإن أول شيء يفكر فيه هو التخلص من حياته لأنها لا يراها تساوي أي شيء.

وتابع استشاري الطب النفسي، أنَّه قد ينجح المريض في الانتحار من أول مرة، ولو لم يمت من ممكن تكرارها مرة أخرى بصورة أقل في البشاعة.

وكان مركز فرشوط شمال محافظة قنا، شهد مساء أمس الجمعة، عندما أقدم شاب على الانتحار أسفل عجلات قطار الصعيد؛ حزنًا على فراق والدته التي توفيت منذ يومين نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.

بداية تفكير الشاب في الانتحارالبداية، عندما عاد الشاب المنتحر من الجيش لقضاء إجازة العيد، وفوجئ أن والدته توفيت في مستشفى العزل متأثرة بفيروس كورونا، ودخل في حالة حزن شديد على فراق أعز ما له، ومر بحالة نفسية دفعته إلى الانتحار.

وقال شهود عيان، إنه كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قبل الانتحار بساعة: «سامحوني وادعولي، إن غبت يوما غابت أخباري»، وعقبها توجه إلى محطة سكة حديد فرشوط، وألقى بنفسه أمام القطار، وتوفي في الحال وتناثرت جثته على شريط السكة الحديد.