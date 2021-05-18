20 مايو.. انتهاء العام الدراسي لهؤلاء الطلاب من صفوف النقل

بدأ طلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدئي حتى الصف الثاني الثانوي، الامتحانات التكميلية اليوم، وسط تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية المكثفة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، في المدارس، وأوضحت مديريات التربية والتعليم، أنّ الامتحانات عقدت ورقيا وتستمر حتى 20 مايو الحالي.

وبانتهاء الامتحانات التكميلية يوم 20 مايو الحالي لطلاب صفوف النقل وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، الذين تغيّبوا عن امتحانات شهر أبريل 2021 بعذر قهري، أو الطلاب الذين حصلوا على درجات أقل من 50% من المجموع الكلي لامتحانات شهر أبريل، أو حصلوا على أقل من 25% في مادة أو أكثر.

«التعليم»: عقد امتحان دور ثان للطلاب الذين حصلوا على تقدير ضعيف

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ العام الدراسي انتهى بعد عقد امتحانات شهر أبريل الماضي، وبالنسبة للطلاب الذين يخضعون لامتحانات تكميلية ينتهي العام الدراسي عقب انتهاء الامتحانات، مشددة على تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس بالتزامن مع عقد الامتحانات.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الامتحانات التكميلية تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي، وسيتم عقد امتحان دور ثان للطلاب الذين حصلوا على تقدير ضعيف في المنطقة الرمادية في امتحانات شهر أبريل قبل نهاية العام الدراسي.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنّ الوزارة لديها ما يمكنها من تقييم طلاب صفوف النقل، رغم إلغاء امتحانات شهر مايو الجاري، ةسيتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 ورقيا في المدارس في لجان مراقبة جيدا، وتكثيف الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية.

«عبدالتواب»: التزمنا بمواصفات الورقة الامتحانية في الامتحانات التكميلية

من جانبه، أكد محمد عبدالتواب، مدير عام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، بمحافظة القاهرة، أنّ الامتحانات عقدت اليوم وسط إجراءات احترازية صارمة، وجرى التأكيد على موجهي المواد بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.