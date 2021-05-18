رئيس الوزراء يتفقد سير العمل بعدد من المشروعات في دمياط

توجه رئيس الوزراء إلى محافظة دمياط؛ عقب انتهاء جولته بمدينة المنصورة الجديدة، للوقوف على أرض الواقع على معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، ورافقه خلال الجولة وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط.

واستهل رئيس الوزراء الجولة، بالتأكيد أن محافظة دمياط حظيت باهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدت افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بها خلال الفترة الماضية.

وخلال جولته بالمحافظة، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه الموقع الخاص بمشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري، الذي يتم تنفيذه بمنطقة شطا على مساحة 12 فدانا بتكلفة تقدر بـ 160 مليون جنيه، بهدف إنشاء منطقة متكاملة خارج الكتلة السكنية تتضمن محجرا يشمل 12 حظيرة، ومجزرين حكوميين وآخر استثماري، ومحطتي تدوير المخلفات الحيوانية؛ "كوكر"، ومعالجة، وكذا مبنى للإدارة والأعلاف، بالإضافة إلى رصيف تنزيل وتصنيف.

وخلال جولة رئيس الوزراء بأرجاء الموقع، قدم المهندس محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء، بوزارة الإسكان، الذي يتولى الإشراف على التنفيذ، شرحا أوضح خلاله أن إنشاء المجزر المتكامل يستهدف تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وخدمة وتنمية إنتاج اللحوم ومصنعاتها لتقليل الاستيراد، والحفاظ على صحة المواطن، وذلك من خلال توفير لحوم حمراء ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.

المشروع يوفر ألفي فرصة عمل

وأشار إلى أن موقع المشروع يتميز بقربه من مينائي دمياط وبورسعيد، فضلا عن أنه يعد أحد المشروعات المهمة التي تنفذ لخدمة محافظة دمياط والمحافظات المجاورة، لأنه يسهم في توفير نحو 2000 فرصة عمل.

كما أشار إلى أن المحجر الصحي الذي يضم 12 حظيرة تستوعب كل حظيرة منها 200 رأس ماشية، وكذا محطة "كوكر" لتدوير المخلفات الحيوانية تصل طاقتها إلى 4 أطنان في الدورة الواحدة، يتم من خلالها تدوير المخلفات الحيوانية ونواتج الذبح من عظام ودهون وأحشاء وبعض مرفوضات اللحوم، وذلك تحت ضغط وحرارة عالية لتحويلها إلى مُركزات أعلاف عالية البروتين وذات قيمة اقتصادية عالية، كما أن المحطة تعد مشروعا منفردا يخدم المحافظة بأكملها وليس المجزر فقط؛ نظرًا لما سيحققه المشروع من عائد مالي كبير.

ووجه رئيس الوزراء بتكثيف الأعمال؛ من أجل الإسراع في تنفيذ المجزر الآلي، الذي يخدم المحافظة والمحافظات المجاورة، ويعد من المشروعات الحيوية.