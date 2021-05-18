الباسوسي يشارك في ندوة عن تأثير الدراما على الوعي بـ«القومي للسينما»

استضاف برنامج الملتقى السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، في ندوة نظمها الاتحاد العام للكشافة والمرشدات التابع لوزارة الشباب والرياضة، للحديث عن مدى تأثير الدراما على الوعي الثقافي للشباب والأجيال القادمة.

وخلال الندوة تحدث الباسوسي عن الأعمال التي تناولتها الدراما الرمضانية مؤخرا، وكان لها دور إيجابي قوي لدى عقول الشباب بتوعيتهم بالدور المهم لرجال الجيش والشرطة لحماية الوطن والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مثل الاختيار 2 وهجمة مرتدة، وغيرها من الأعمال التي تجسد بطولات الجيش والشرطة المصرية وتضحيات أبنائها وتصديهم الدائم للإرهاب والتنظيمات المتطرفة التي لا ترغب في استقرار الدولة المصرية.

كما تناول الباسوسي خلال اللقاء الحديث عن الأعمال التي شارك بها في الدراما المصرية والتي كانت تسير في نفس الاتجاه، مثل مسلسل العنكبوت للمخرج إبراهيم الشوادي، سيناريو وحوار محمد الباسوسي، حيث تناول في إطار درامي، قصة تكوين شبكة تجسس خطيرة عرفتها مصر في السبعينيات، من خلال قصة شابين نشأ في طبقة فقيرة وصعدا معًا إلى عالم الشهرة، الأول هو (عبده دسوقي)، الذي نشأ في أسرة فقيرة، وصديقه (سيد شندي)، لتتغير حياتهم للأبد من خلال تورطهم للعمل بشبكة جاسوسية.

وذكر الباسوسي أيضا عمله الذي شارك به عام 2017 بمسلسل الدخول في الممنوع للمخرج محمد النجار، سيناريو وحوار محمد الباسوسي، والذي يعد دراما اجتماعية ذات خلفية سياسية، استعرض خلالها صراع العائلات ورجال الأعمال في الفترة من 2005 إلى 2010، من خلال قصص حب وزواج وتنافس على صفقات تجارية، وهي الفترة التي شهدت فيها مصر استقواء شوكة رجال الأعمال وقربهم من السلطة والعمل لمصلحتهم فقط وهو الأمر الذي جعل الشعب يثور في 2011.

وأكد الباسوسي في نهاية الندوة، ضرورة الاستمرار في إنتاج المزيد من الأعمال الدرامية التي تتناول هذا السياق، إيمانا منه بالدور الثقافي والسينمائي والقوى الناعمة في التأثير على وعي شبابنا، بأهمية دور رجال الجيش والشرطة في حماية وطننا الغالي.