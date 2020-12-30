أحمد العوضي: «المتحدة» وضعتني على سكة البطولة وأثرت الدراما المصرية

قال الفنان أحمد العوضي، إنه يتوجه بالشكر إلى المسئولين عن الشركة المتحدة لخدمات الإعلام وعلى رأسهم تامر مرسي، عندما نقلوا الدراما المصرية إلى مرحلة جديدة، فقبل هذه الشركة كان يتم القول دائما إن هناك تراجعا في الدراما المصرية وهذا أدى إلى مشاهدة الجمهور إلى مسلسلات من دول أخرى، ولكن مع ظهور الشركة المتحدة رجعت الدراما المصرية إلى مكانتها ومن بينها مسلسل الاختيار الذي لاقى نجاحا كبيرا، مبينا أن الشركة لها فضل بعد الله سبحانه وتعالى في وضعه في أدوار البطولة.

وأشار إلى أنه يتوخى الحذر لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد ويرتدي الكمامة باستمرار لافتا إلى أنه لا يذهب إلى الاحتفال بأعياد الميلاد حتى إذا تم دعوته إلى الأمر داعيا الجميع لتوخي الحذر لكي يمر الفيروس المستجد كورونا كوفيد 19 بسلامة على الجميع لأنه لا يحب أحد أن يتعرض عزيز عليه إلى الإصابة أو إلى الوفاة.

تصوير مسلسل جديد لرمضان 2021

وأضاف العوضي خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى الأرضية ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني بدلا من الإعلامي وائل الإبراشي: «مبسوط إني كنت معاك وإعلامي كبير وشرف ليا إني بكلمك وأنا حاليا شغال في تصوير مسلسل رمضاني بعنوان اللي ملوش كبير، ليتم إذاعته في رمضان 2021 وفريق التصوير قليل ونتبع الإجراءات الاحترازية المضادة لفيروس كورونا المستجد المتمثلة في التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسيل اليدين وربنا يستر علينا إن شاء الله".