حظك اليوم الأربعاء 19-5-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتقن المهام التي يتم تكليفه بها، ويجتهد ليحصل على أفضل النتائج.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

انتبه.. الآراء قد تتعارض اليوم عائليا، لكن لا داعٍ للعصبية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وقد يجرك ذلك للعيش في الذكريات ويملؤك الحنين للماضي.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة أصالة نصري، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مايو.