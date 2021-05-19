حظك اليوم الأربعاء 19-5-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يستطيع مولود برج الجوزاء إمتاع الناس لساعات متواصلة دون توقّف بحيث لا يشعر بالملل، ويمكنه أيضًا الإتيان بالأفكار بسرعة شديدة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم فرصة لحضور احتفال أو اجتماع وتعيش أجواءً سعيدة وتقنع من حولك بقدراتك وإمكانياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك على التعبير عن مشاعرك وعن نفسك ببساطة وتتصرف بلباقة ودبلوماسية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.