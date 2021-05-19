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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 19-5-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:12 ص | الأربعاء 19 مايو 2021
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

امرأة برج السرطان حساسة وقاسية جدًا مع الأشخاص الذين يحاولون العبث بمشاعرها أو تحطيمها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المال ويدفعك ذلك للاهتمام بمصالحك وقد تحقق أرباحا إذا نظمت أفكارك وضاعفت تركيزك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوقت مناسب لمتابعة أمور تربطك بالأحباب أو الأصدقاء، فقط كن لبقا وحاول أن تتفادى الوقوع في أخطاء.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

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