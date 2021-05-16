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حظك اليوم الأحد 16-5-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:00 ص | الأحد 16 مايو 2021
برج السرطان

برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بالرومانسية والحب، فإذا أحب أحدهم يحب بإخلاص ووفاء، ويتصف بالحنان والتضحية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تزداد اليوم نقاطك الإيجابية في عيون الآخرين وتتحرك بجرأة وشجاعة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر في برجك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك وتفتن الجميع بسحر شخصيتك.

 

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

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