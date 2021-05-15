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حظك اليوم السبت 15-5-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:04 ص | السبت 15 مايو 2021
برج السرطان

برج السرطان

يتصف مواليد برج السرطان بالتماسُك والخيال الواسع والإخلاص، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك مبهرا وتلفت النظر إليك بسهولة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تميل نحو مناقشة ما لا يعجبك مع شريك حياتك بصراحة ولباقة.

 

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو. 

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