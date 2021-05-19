الرافعي: كان نفسي أعترف لـ خالد الصاوي بفضله عليا.. ضغط الشغل منعني

مباراة تمثيلية شهدها مسلسل اللي مالوش كبير، والذي عرض في موسم مسلسلات رمضان 2021، بين الفنان خالد الصاوي والفنان أحمد الرافعي، حيث جسَّد الأول شخصية عابد تيمور رجل الأعمال زوج غزل شقيقة عماد والذي جسد دوره الرافعي، «الأخ الندل» الذي لا يدعم شقيقته التي تُهان باستمرار من قبل زوجها من أجل الحفاظ على مكتسباته وأسرته المادية من وراء هذا الزوج الثري.

الرافعي يكشف عن موقف لم يعرفه خالد الصاوي بسبب «اللي مالوش كبير»

«الكيميا» بين خالد الصاوي وأحمد الرافعي، جعلت من مشاهدهما بـ«اللي مالوش كبير» علامة مميزة ومادة خصبة لـ«كوميك» السوشيال ميديا التي تهافت عليه روادها واستخدامها فيما بينهم للتعبير عن مستوى ندالة وأطماع بعض الأشخاص.

الفنان أحمد الرافعي في تصريحات لـ«الوطن» كشف عن سر «الكيميا» التي جمعته وخالد الصاوي بتأكيده أن عشقه لـ«الصاوي» بدأ منذ صغره وهو طالب ثانوي عندما ذهب لمشاهدة عرض مسرحي «أنطونيو وكليوباترا» وكان من إخراج الشاب خالد الصاوي، مضيفًا: وقتها روعة المسرحية والأداء وكل ما فيها جعلني أعرف أن هناك فنانا عبقريا قادما بقوة اسمه خالد الصاوي وذلك قبل شهرته.

أحمد الرافعي عشق التمثيل في مراهقته بسبب خالد الصاوي

واستكمل أحمد الرافعي قائلًا: بعد عدة سنوات التحقت بمعهد الفنون المسرحية، وكان من أحلامي وأمنياتي أن أقف ممثلًا أمام ثلاثة نجوم أو «الخوالد الثلاثة» وهم خالد الصاوي، خالد صالح، خالد النبوي، لروعة أدائهم وإتقانهم فن التمثيل، وقدرتهم على الإبداع بعيدًا عن التكلف، وشاء الله أن يتحقق حلمي وأجد نفسي ممثلًا أمام أحدهم وهو خالد الصاوي في مسلسل اللي مالوش كبير.

وعن المشاهد التي جمعته مع خالد الصاوي، قال أحمد الرافعي «المشاهد التي جمعتني به جعلتني أشعر كأنني في حلم جميل، لم أستطع الكلام ولكن كل ما فعلته أني كنت بتعلم منه واستمتع بأدائه، والحقيقة كنت أتمنى أقوله كل الكلام ده لكن ضغط التصوير وضيق الوقت لم تسنح لي الفرصة لأعبر له عن مشاعري تجاهه منذ صغري وكيف أنه كان سببًا في حبي للتمثيل وللفن عمومًا».