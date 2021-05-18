عاجل.. وزير الدفاع يغادر البلاد لعقد محادثات مع وزيري دفاع قبرص واليونان

غادر القاهرة اليوم، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، متوجها إلى جمهورية قبرص، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، في إطار التنسيق الدائم والمستمر مع الدول الصديقة.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة، إجراء محادثات ثلاثية على مستوى وزراء الدفاع لكل من مصر وقبرص واليونان، لدعم علاقات التعاون العسكري، وكذلك مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين مصر وقبرص واليونان، في العديد من المجالات.