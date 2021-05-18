نقابة الإعلاميين تشيد بمبادرة الرئيس بإعادة إعمار قطاع غزة: «كل الدعم»

أشاد مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية، بشأن تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

ومن جانبه، أكد نقيب الإعلاميين، أن مصر مساندة للدولة الفلسطينية منذ اللحظة الأولى، وهو ما بات واضحًا في موقفها الرسمي من الأحداث الأخيرة التي قدمت خلالها كل الدعم للفلسطينين من فتح معبر رفح واستقبال المستشفيات المصرية للجرحي والمصابين، وتقديم إجراءات العلاج اللازم لهم.

الموقف المصري في مساندة القضية الفلسطينية

وأشار، إلى أن عملية الإعمار دليل واضح على الموقف المصري القوي في مساندة القضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر كانت ومازالت هي المدافع الرئيس عن القضية الفلسطينية وحقوق الأشقاء الفلسطينين المشروعة في إقامة دولتهم والتمتع بكافة حقوقهم.