بعد قليل.. ائتلاف دعم مصر ينظم مؤتمرا لتأييد قرارات السيسي لدعم غزة

ينظم ائتلاف دعم مصر، مؤتمرا عاجلا، بعد قليل، بشأن القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي من باريس، لتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، مع اشتراك الشركات المصرية المتخصصة، في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

ويعلن ائتلاف دعم مصر، تأييده لقرار الرئيس السيسي خلال المؤتمر، كما من المقرر مناقشة آليات المشاركة في تنفيذ المبادرة.

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