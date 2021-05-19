السكة الحديد تطلق مبادرة «سلوكنا.. مسؤوليتنا» للحفاظ على سلامة الركاب

أطلقت هيئة السكة الحديد مبادرة «سلوكنا.. مسؤوليتنا» من خلال تطبيق العديد من المحظورات على خطوط السكك الحديد أثناء سير القطارات سواء على الوجه القبلي أو البحري، بهدف الحفاظ على سلامة وأرواح كل المواطنين الذين يستقلون مختلف القطارات.

وحذرت السكة الحديد من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من إلقاء العديد من الأطفال بالحجارة على القطارات أثناء سيرها، وأكدت الهيئة أن إلقاء الحجارة هو سلوك خطأ، حتى لا تتسبب هذه الحجارة وهؤلاء الأشخاص في إيذاء الآخرين.

السكة الحديد تفرض تحذيرات على الركاب لحماية حياتهم

وكانت هيئة السكة الحديد قد اتخذت العديد من الإجراءات والتحذيرات من أجل عودة الانضباط في منظومة قطارات السكة الحديد، حتى يتوفر لدى كافة ركاب القطارات الحصول على خدمات مميزة وذلك على خطوط السكك الحديدية من خلال الوجهين القبلي والبحري، ويتم تطبيق هذه الإجراءات داخل محطات القطارات ومختلف محطات قطارات السكة الحديد.

ويأتي من أبرز التحذيرات التي حددتها هيئة السكة الحديد، تجنب الراكب أن يسير على كل من القضبان والسكك من أجل استقلال القطار قبل أن يصل إلى المحطة، بالإضافة إلى تجنب استقلال القطارات مع النزول منه أثناء سير القطار حتى لا يتعرضوا للخطر، وأيضا عدم عبور الراكب للقضبان من رصيف لآخر.

ومن الجدير بالذكر، أن هيئة السكة الحديد قد أكدت أن كل القطارات التي تعمل على مختلف الخطوط تنقل ما يقرب من مليون راكب بشكل يومي، هذا بالإضافة إلى الصيانات التي تتم بشكل دوري ومستمر على مختلف القطارات، بهدف المحافظة على سلامة وأمن كل الركاب، مع تقليل حوادث القطارات، بالإضافة إلى العمل على القضاء على مختلف الأعطال، مع تأخيرات القطارات، كما أوضحت هيئة السكة الحديد أنها تنفذ مشروعات عملاقة في المنظومة بالكامل حتى يتمكن الراكب من الحصول على خدمات فاخرة.