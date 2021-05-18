 دفاع مودة الأدهم يطلب براءتها «التليفزيون بيعرض أفظع من كدة»

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، اليوم الثلاثاء، لدفاع فتاتى التيك توك حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، في اتهامهم بالاتجار فى البشر حيث طالب دفاع المتهمة مودة الأدهم ببراءتها وقال: «إنها مازالت طفلة وأن هناك بالتلفزيون ما هو أبشع من تلك الفيديوهات الخاصة بالمتهمة ووجود مشاهد مسيئة تعرض أمام المشاهدين ولا يوجد ثمة تهمة واحدة موجهة لصانعى تلك الأفلام والمسلسلات».

المجني عليه

كما وجهت هيئة المحكمة سؤالًا لأحد الأطفال المجني عليها قائلًا :«ايه اللى حصل لما روحت عند مودة البيت» ليرد الطفل: «أنا مش فاكر حاجة»، هذا فضلًا عن سؤال أخر وجهته له المحكمة «روحت ليه عندها البيت» ليجاوب المجني عليه «عشان جارتي».

الدفاع يطالب بالبراءة

ودفع محامى مودة الأدهم، ببطلان التحقيقات وكيدية الاتهام، وخلو القضية من جريمة الاتجار فى البشر، مستطرداً:«فى أكتر من اللى عملته بيتذاع فى التلفزيون، ومسلسلات رمضان كان فيها مشاهد كتيرة، وكمان الإعلانات اللى استخدمت الأطفال»، وطالب دفاع مودة الأدهم ببراءة موكلته قائلاً :«انظروا لها بعين الرأفة والإحسان».

تفاصيل التحقيقات

كما أفادت التحقيقات بأن المتهمين من الثالث للخامس اشتركوا بطريقي الاتفاق معها على ارتكابها وساعدوها بأن منحوها عضوية تطبيق التواصل الاجتماعي «لايكي» ومكنوها من إنشاء مجموعة خاصة بها لدعوة الفتيات للاشتراك بالتطبيق فوقعت الجريمة.

ووجهت التحقيقات تهمة ارتكاب مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين، جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين «هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، للحصول من ورائهن على منافع مادية، وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر».