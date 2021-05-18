«الزراعة»: فساد بعض البطيخ المتواجد بالسوق يعود لسوء العرض من التجار

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز المعلومات وتغيرات المناخ بوزارة الزراعة، إن تصنيفات منظمة الصحة العالمية الأخيرة، أوضحت أن مصر من الدول الأقل إصابة بالسرطان بين مواطنيها مقارنة بدول قارة أمريكا الشمالية وغرب قارة أوربا وإستراليا، مؤكدا أن هذا يدل على سلامة المنتجات المصرية الزراعية وجودتها، كون تلك المنتجات الزراعية أحد الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان وفقا لدراسات وأبحاث المنظمات والمؤسسات الصحية حول العالم.

وأكد «فهيم»، خلال حديثه مع «الوطن»، أن نسبة المصابين بالسرطان في مصر مقارنة بالعدد الكلي للمواطنين المصريين، يعتبر قليل جدا مقارنة بأعداد المصابين بدول كثيرة متقدمة مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وهولندا وإستراليا وغيرهم، مشددا على سلامة الفاكهة والخضروات المطروحة بالسوق المحلي، ونافيا كل ما أثير من أقاويل في الفترة الأخيرة، حول تسمم بعض الفاكهة المتداولة بالأسواق المحلية وبالأخص فاكهتي الخوخ والبطيخ.

وأشار رئيس مركز الملعلومات وتغيرات المناخ بوزارة الزراعة، إلى أن الإحصائيات العالمية والمحلية، تنفي كل تلك الأقاويل، وتؤكد أن الفاكهة والخضروات المصرية لا تسبب الإصابة بالسرطان أو التسمم أو أي أمراض أخرى.

وصرح أن بعض المشاكل الصحية التي سببتها فاكهتي البطيخ والخوخ في الفترة الأخيرة، كـ (المغص وانتفاخات البطن) كان سببها درجة الحرارة المرتفعة التي تسببت في إفساد بعض هذه الفاكهة، ناصحا المواطنين عند شراء البطيخ بالأخص بالابتعاد عن الأحجام الكبيرة التي تصل إلى 10 كيلو جرام، وبدلا من ذلك اختيار الاحجام المتوسطة.

وتابع: «البطيخ اللي قشرته فاتحة اللون ده كويس عشان نضجه معقول، ولو اشتريت بطيخة ولقيت مستوية زيادة عن اللزوم درجة النضج بتاعها عالية وقلبها مش متماسك، فياريت تتخلص منها».

وأردف «فهيم» أن سبب فساد بعض البطيخ المتواجد بالسوق المحلي، سوء العرض من بعض التجار، الذين يقومون بعرض منتجاتهم بأماكن مفتوحة مسلطة عليها الشمس ودرجة الحرارة المرتفعة، ما قد يسبب تلف البطيخ وفسادها قبل أن يصل إلى المواطن.

ودعى المواطنون بضرورة التأكد من التاجر أو البائع الذي يلجأ إليه لشراء البطيخ، من أن هذا البطيخ طازج وقادم من المزارع مباشرة، وليس مخزنا لأيام وأسابيع قبل أن يصل إليه، لافتا إلى أن طول مدة التخزين يؤثر على جودة البطيخ وصلاحيته.

وواصل: «ممكن تعرفوا البطيخة طازة ولا لاء من المكان اللي بتقطع منه، بيكون فيه جزء بسيط من العنق اللي فاضل، لو لسه أخضر فده معناه أن البطيخة لسه مقطوفة في وقت قريب أوي، إنما لو كان غامق ودبلان، فده معناه أن البطيخة متخزنة من فترة مش قليلة».