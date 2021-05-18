تأجيل محاكمة مودة الأدهم لـ20 يونيو للنطق بالحكم

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، جلسة محاكمة فتاتي «التيك توك» حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، لجلسة 20 يونيو للحكم، مع استمرار حبس المتهمين، وسط تغيب حنين حسام عن الحضور.

كواليس الجلسة الماضية

الجلسة الماضية التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي محمد أحمد الجندي، شهدت إحضار المتهمة مودة الأدهم من محبسها، فيما تغيبت «حنين»، وحضر المحامي الخاص بها، وطلب دفاع مودة الأدهم، إخلاء سبيلها بأي كفالة مالية، كما طلب التصريح له باستخراج صورة رسمية من حكم محكمة الجنح الاقتصادية المُستأنفة، الذي قضى ببراءة حنين مما نُسب إليها، وبتغريم مودة 300 ألف جنيه، في قضية الفيديوهات المُخلة.

المحكمة سمحت لمودة بالحديث

وخلال الجلسة، سمحت المحكمة للمتهمة مودة الأدهم بالحديث، وقالت «أنا بقالي سنة محبوسة، واترفدت من جامعتي وخسرت كل حاجة في حياتي، كل ده عشان بعمل فيديوهات، أنا معملتش حاجة غلط، هما كانوا فيديوهين بس مع طفلين، أنا معملتش حاجة، نفسي أشوف أمي».

ضبط وإحضار

وفي نهاية الجلسة الماضية، أصدرت المحكمة أمرا بالقبض على المتهمة حنين حسام عبدالقادر، كما أجلت القضية لجلسة اليوم.