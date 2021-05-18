علي الجفري يوضح الفرق بين المسجد الأقصى وقبة الصخرة: احذروا الخطأ الشائع

يقع البعض أحيانا في خطأ التفرقة بين المسجد الأقصى، وبين مسجد قبة الصخرة في فلسطين، لذلك نشر الشيخ الحبيب على الجفري الداعية الإسلامي، صورة للأراضي الفلسطينية بزاوية عين الطائر، يظهر فيها كل من المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة، وظلل كل منهما على حدة للتفريق بين المسجدين، وذلك في إطار تصاعد حدة الاشتباكات بين أبناء الشعب الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعلق «الجفري» على الصورة، قائلا: «علموا أبناءكم.. المُحاط بالخط الأحمر هو المسجد الأقصى كله، ومساحته 144 دونما (144000 متر مربع). والمُحاط بالخط الأسود هو المُصلّى القبلي. المُحاط بالخط الأزرق هو قبة الصخرة، الذي يضم الصخرة المشرفة، التي عرج منها النبي للسماء في ليلة الإسراء والمعراج».

والمسجد الأقصى، هو أحد أكبر مساجد العالم وأحد المساجد الثلاثة التي يشد المسلمون الرحال إليها، وهو أيضًا أول القبلتين في الإسلام. ويقع داخل البلدة القديمة بالقدس في فلسطين. ويشمل قبة الصخرة والمسجد القِبْلي والمصلى المرواني ومصلى باب الرحمة، وعدة معالم أخرى يصل عددها إلى 200 معلم. ويقع المسجد الأقصى فوق هضبة صغيرة تُسمى «هضبة موريا».

وذُكر المسجد الأقصى في القرآن الكريم في سورة الإسراء في الآية الأولى التي تقول «سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِيٓ أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ لَيۡلٗا مِّنَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ إِلَى ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡأَقۡصَا ٱلَّذِي بَٰرَكۡنَا حَوۡلَهُۥ» سورة الإسراء.

كما يُقدّس اليهود أيضًا المكان نفسه، ويطلقون على ساحات المسجد الأقصى اسمَ «جبل الهيكل» نسبة إلى هيكل النبي سليمان المندثر، وتُحاول العديد من المنظمات اليهودية المتطرفة التذرع بهذه الحجة لبناء الهيكل حسب مُعتقدها للبحث عن الهيكل المزعوم.

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