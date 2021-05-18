الحكومة تستأنف برنامج «الطروحات» قبل نهاية العام الجاري

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الشركات التي وقع عليها الاختيار للطرح في البورصة من بين الشركات التابعة للوزارة جاهزة للطرح بمجرد إعلان اللجنة الوزارية المسؤولة عن تنفيذ البرنامج استئناف العمل به.

وأوضح وزير قطاع الأعمال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن شركة مصر لتأمينات الحياة من بين الشركات الجاهزة للطرح قبل نهاية العام الحالي، لافتًا إلى أن اتخاذ قرار وتوقيت الطرح من عدمه هو قرار اللجنة الوزارية القائمة على تنفيذ برنامج الطروحات.

وكانت الحكومة بدأت تنفيذ برنامج الطروحات في فبراير عام 2019 بطرح 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان قبل أن تتوقف عن الطرح منذ هذا التاريخ.

وحول تصنيع أول سيارة كهربائية في مصر قال «توفيق» إن الشركة القابضة المعدنية استوردت 13 سيارة من نوعية E70 الكهربائية كاملة الصنع من شركة دونج فونج الصينية لعمل الاختبارات لها في الأجواء المصرية.

وأوضح «توفيق» أن تلك الخطوة ضرورية قبل الوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التي سيتم إنتاجها محليا بمصانع شركة النصر للسيارات والتي ستحمل علامتها «نصر» المعروفة، مشيرا إلى أن فترة التجارب ستستمر لنحو 3 شهور، لافتاً إلى أنه من المستهدف بدء إنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات منتصف عام 2022 بطاقة إنتاجية تصل إلى 25,000 سيارة سنويًا في الوردية الواحدة، لتكون أول سيارة كهربائية مصرية الصنع.

وأكد «توفيق» أن التوجه نحو إنتاج السيارات الكهربائية يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتحقيق استراتيجية تصنيع السيارات الكهربائية وتوطين هذه الصناعة ذات التكنولوجيا الحديثة والصديقة للبيئة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومواكبة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة.