البورصة تتعطش للطروحات الجديدة.. وخبراء: السوق مؤهلة

تستمر حالة الترقب داخل سوق المال المصري على أمل عودة نشاط الطروحات الجديدة في البورصة، وسط عزوف من الشركات عن طرح أسهمها تخوفًا من عدم نجاح الطروحات في الوقت الحالي.

وفي تصريحات لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية محمد فريد، قال إنه يتوقع طرح شركتين أو ثلاث شركات بالبورصة خلال النصف الثاني من العام 2021.

وقال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية والعضو المنتدب لشركة أصول لتداول الأوراق المالية في حديثه لـ«الوطن»، السوق مؤهل لاستقبال أي عدد من الطروحات الجديدة، مشيرًا إلى أنه توجد بالسوق سيولة ضخمة تجعله مؤهلا لأي طرح، وعبر عن ذلك بقوله «السوق في عرض طرح جديد».

وأوضح سعيد، أن جائحة فيروس كورونا المستجد، كان لها مردودا إيجابيا على السوق «البوصة استفادت من كورونا»، وهو أمر يجهله الكثيرون، لافتاً إلى أن السوق أصبح يسجل تداولات 2 مليار دولار، وهو أمر راجع إلى الاتجاه للبورصة في الوقت الذي تصل فيه الفائدة بالبنوك إلى 11%.

وأشار عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى أن هناك حالة من القلق تسيطر على أصحاب الشركات بشأن القيام بطرح أسهمهم تخوفًا من ضعف الإقبال على الطروحات الجديدة بسبب كورونا وهو أمر غير صحيح، وأن الفترة الحالية ومنذ عام مضى هو فترة الاستفادة من البورصة.

من جانبها قالت رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي للأوراق المالية، إن السوق المصري يتعطش للطروحات الجديدة في ظل سيولة كبيرة من جانب الأفراد الباحثين عن وعاء استثماري آمن.

وتابعت يعقوب، أنه رغم الأداء الإيجابي للبورصة المصرية في عام 2020، إلا أنها ما زالت بعيدة تمامًا عن أنها تمثل أداء الاقتصاد المصري الذي مر بعملية إصلاحات هيكلية أشادت بها المؤسسات الدولية.

وترى يعقوب، أنه توجد قطاعات واعدة في السوق مثل قطاع التعليم والقطاع الرياضي وأيضاً القطاع الصحي، حيث نأمل أن يكون هناك طروحات جديدة في هذه القطاعات، ما يساعد على جذب سيولة أكثر للسوق.

وفيما يخص الطروحات الحكومية، ترى يعقوب، أنه على الحكومة إعادة النظر في تفعيل برنامج الطروحات الحكومية، حيث تحتاج البورصة إلى دماء جديدة، بينما يحتاج القطاع الخاص إلى ترويح وتوعية بشأن الطروحات التي تعد مصدرا للتمويل.

وفي السياق ذاته ترى حنان رمسيس، أن البورصة مؤهلة لأي طروحات جديدة، مشيرة إلى أن السوق شهد طرحا واحدا خلال الربع الأول من العام الجاري هو طرح شركة تعليم لخدمات الإدارة، بعد 13 شهرا من طرح فوري والتي حققت معدلات تغطية عالية.

وأضافت رمسيس في حديث لـ«الوطن»، أن الوقت الحالي مناسب للطروحات بشرط دعم المؤسسات المحلية والاهتمام من قبل الدولة للدخول في هذا الطروحات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية محمد فريد، أن الطروحات الجديدة المتوقعة، قد تكون في قطاعات الأدوية والزراعة والتكنولوجيا، لافتاً إلى أن نهاية الأسبوع الجاري سوف تستقبل البورصة وافد رقم 2 خلال العام الجاري، وهو شركة التشخيص المتكاملة.