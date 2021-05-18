التنسيقية: 3 أحزاب مستعدة للمشاركة في قافلة تتجه لمعبر رفع الجمعة

أعلن النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تنظيم قافلة طبية وغذائية كبرى تتوجه إلى معبر رفح الجمعة المقبل، وكل من أحزاب «مستقبل وطن» و«الشعب الجمهوري» و«حماة الوطن» بالإضافة إلى تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، مستعدة للمشاركة بها.

وقال يونس، خلال المؤتمر العاجل الذي نظمه عدد من الأحزاب المصرية يضم (مستقبل وطن وحماة الوطن، وحزب الشعب الجمهوري وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)، وانطلق قبل قليل، بشأن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي من باريس، تجاه القضية الفلسطينية، إنهم يقفون خلف الرئيس السيسي ويدعمون كل القرارات المتعلقة بدعم القضية الفلسطينية، وإعادة إعمار غزة.

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدعم المصري للقضية الفلسطينية مستمر ويعبر عن الموقف المصري الثابت تجاه القضية، مثمنا إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، مع اشتراك الشركات المصرية المتخصصة، في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وقال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب «مستقبل وطن»، والنائب الأول له، زعيم الأغلبية البرلمانية، إننا نشعر بالفخر والاعتزاز تجاه هذا الموقف المشرف الذي انتهجته القيادة السياسية، لدعم القضية الفلسطينية، معلنا تنظيم قافلة كبرى من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والمواد التموينية، تتوجه إلى معبر رفح يوم الجمعة المقبلة.

وأضاف الشريف، خلال المؤتمر، أن مصر منذ البداية، وهي تقف بجانب الشعب الفلسطيني، بداية من فتح معبر رفح ونقل المستلزمات الطبية، حتى مبادرة الرئيس بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، مع اشتراك الشركات المصرية المتخصصة، في تنفيذ عملية الإعمار.

وتابع: «هذا الموقف يعبر عن الموقف المصري الثابت دوما تجاه القضية الفلسطينية العادلة والشعب الفلسطيني».

وكان حزب «مستقبل وطن»، أعلن تأييده لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه لمبادرة الرئيس بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح عمليات إعادة إعمار قطاع غزة ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية إعادة الإعمار.

وأكد الحزب في بيان فخره واعتزازه لجهود القيادة المصرية في دعم القضية الفلسطينية والقضايا العربية بشكل عام، موضحا أنّ الحزب سيضطلع بدوره بدعم الأشقاء الفلسطينيين في إطار توجيهات الرئيس.