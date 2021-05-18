حملة تطعيم السجناء في مصر بلقاح كورونا: نهج وقائي لحماية النزلاء

تساؤلات عدة عبر محركات البحث في مصر عن تفاصيل حملة تطعيم السجناء في مصر بلقاح كورونا بعد أن أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عنها لأول مرة، التي سوف تنفذ في جميع السجون على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد توفيق، وزير الداخلية، بتعظيم أوجه الرعاية الصحية للسجناء.

حملة تطعيم السجناء في مصر بلقاح كورونا

وفي الإطار ذاته، قال اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، أثناء زيارته لوفد حقوقي لسجن الفيوم، اليوم، برفقة 26 صحيفة ووكالة أنباء وتليفزيون محلية وأجنبية أن وزير الداخلية وجه بضرورة وضع خطة لتطعيم النزلاء بجميع سجون مصر.

وأكد مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، أن هذا القرار جاء في إطار التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لهم، مؤكدًا أن الوزارة قامت بالفعل بتطعيم حالات كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة داخل السجون.

وأشار إلى أن حملة تطعيم السجناء ضد فيروس كورونا تأتي في نهج وقائي لحماية جميع السجناء من هذا الوباء اللعين، وحفاظًا على حياتهم، مشيرا إلى أنه لم يتم اكتشاف أي حالات إصابات كورونا في سجون مصر منذ انتشار هذا الوباء اللعين بسبب الإجراءات الوقائية المشددة التي تتخذها إدارات السجون.

وفي الإطار ذاته، أشاد الوفد الحقوقي وممثلو وسائل الإعلام الأجنبية الذين زاروا السجن بحجم التطوير والتحديث الذي طرأ بقطاع مصلحة السجون من جانب، وحرص وزارة الداخلية على انتهاج سياسة الشفافية من جانب آخر، من خلال سماحها لهم بلقاء السجناء والتحاور معهم في كل ما يخصهم دون أي قيد أو رقابة.

ونظم قطاع السجون بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية لوفد حقوقي، وممثلي أكثر من 26 صحيفة ووكالة أنباء وتليفزيون أجنبي لسجن الفيوم لتفقد أوجه الرعاية المتنوعة المقدمة للسجناء.