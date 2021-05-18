افتتاح مقرين جديدين لتلقي لقاح كورونا بمدن البحر الأحمر

أعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن اختيار مركزين جديدين للتطعيم بلقاح كورونا في مدن رأس غارب والقصير، بالإضافة إلى مقرين بمدينة الغردقة، أحدها للعاملين بالقطاع السياحي ليصبح عدد المقرات أربعة مقرات، ثلاثة منها للمواطنين ومقر خاص بتطعيم العاملين في القطاع السياحي.

وأشار وكيل وزارة الصحة في تصريح، اليوم الثلاثاء، أن المقرات الجديدة أحدها بوحدة المستعمرة «مستشفى القصير القديم»، بمدينة القصير، والآخر بوحدة الأمل بمدينة رأس غارب، وبذلك بلغ إجمالي مراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا في البحر الأحمر 3 مراكز بخلاف مركز تطعيم العاملين بالقطاع السياحي.

وأكد الانتهاء من جاهزية الأماكن التي تم اختيارها لاستقبال المواطنين الراغبين في تلقي لقاح كورونا وشدد على جميع الطواقم الطبية بالحرص على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية ومطابقة الأماكن لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي لها والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة للتطعيم بجرعتي اللقاح الأولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.

وأوضح أن المراكز الجديدة تمكن المواطنين من الحجز وتلقي اللقاح في مراكزهم دون الحاجة للسفر، حرصا على راحة مواطنى محافظة البحرالأحمر بناء على توجيهات المحافظ اللواء عمرو حنفي.

وناشد جميع المواطنين تجنب التجمعات العائلية ومنع التجمعات في المناسبات كالافراح وسرادقات العزاء واتباع قواعد التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.