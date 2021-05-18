الأرصاد تحذر.. ارتفاع الحرارة يوم الخميس ونشاط للرياح على مدار أسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صدر منذ قليل، عن الظواهر الجوية التي تمر بها مصر، خلال الأسبوع المقبل وحالة الطقس، خلال الفترة بين غدا الأربعاء الموافق 19 مايو، وحتى الاثنين 24 من الشهر ذاته.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، أهم الظواهر الجوية التي تمر بها مصر خلال الأسبوع المقبل، بحسب البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد، وذلك في السطور التالية.

حالة الطقس خلال الأسبوع القادم

وبحسب خبراء الأرصاد، يسود الطقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما في ساعات الليل فأنه يسود طقس ليلا شمالا معتدل جنوبًا.

وترتفع درجات الحرارة يوم الخميس الموافق 20 مايو الجاري، لتكون العظمي بالقاهرة الكبرى 36 ، بينما السواحل الشمالية 28، وجنوب سيناء 38، بينما شمال الصعيد 37، وترتفع على جنوب الصعيد 41.

ويكون يوم الأحد هو الأقل من حيث درجات الحرارة، حيث تكون درجة الحرارة العظمي 31 على القاهرة والوجه البحرى، أما على السواحل الشمالية فتكون الحرارة 25، وجنوب سيناء 35، وشمال الصعيد 31، وجنوب الصعيد 36.

الظواهر الجوية التي تمر على مصر خلال الأسبوع

وبحسب الأرصاد، فأنه تنشط الرياح على مدار الأسبوع، وتنشط يوم الأربعاء والخميس، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أما يوم الجمعة والسبت والأحد، تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما يوم الاثنين الموافق 24 مايو الجاري، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد مكن الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.