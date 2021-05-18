أخبار قضية مودة الأدهم.. تأجيل لـ20 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأجيل محاكمة مودة الأدهم، وحنين حسام، وعدد من المتهمين في قضية الاتجار بالبشر، إلى جلسة 20 يونيو المقبل للنطق بالحكم، بعد سماع مرافعة الدفاع اليوم، وفض الأحراز وسماع أقوال الشهود، في جلسة غابت عنها حنين حسام، رغم صدور قرار ضبط وإحضار لها من قبل هيئة المحكمة، لتصدر عملية البحث على محركات البحث عن أخبار قضية مودة الأدهم.

أخبار قضية مودة الأدهم

وأمرت هيئة المحكمة باستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، لحين صدور الحكم في الجلسة التي حدد لها سلفًا.

وخلال الجلسة، انهارت مودة الأدهم أثناء عرض المقاطع المصورة لها على تيك توك، حيث نفت أن يكون بعض منها يخصها وآخرين، وقالت إنها حصلت على براءة في هذه المقاطع من محكمة أخرى.

6 مجلدات

وعرض المساعد الفني أمام هيئة المحكمة 6 مجلدات خاصة بالمتهمة الأولى «مودة الأدهم»، المعروفة إعلاميا باسم فتاة التيك توك، حيث تظهر في هذه الفيديوهات، وهي ترقص على عدة أغاني مهرجانات، منها أغنية «انتي معلمة»، حيث قالت المتهمة، إن كل تلك الفيديوهات، صدر بشأنها حكم ضدها بالمحكمة الاقتصادية.

وقالت «الأدهم» أثناء الجلسة الماضية، «أنا بقالي سنة محبوسة، واترفدت من جامعتي، وخسرت كل حاجة في حياتي، كل ده عشان بعمل فيديوهات، أنا معملتش حاجة غلط، هما كانوا فيديوهين بس مع طفلين، أنا معملتش حاجة، نفسي أشوف أمي».

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة مع المتهمين وأسماؤهم: حنين حسام ومودة الأدهم ومحمد عبد الحميد زكي، ومحمد علاء، وأحمد صلاح دسوقي، أنهم في غضون عامي 2019 و2020، اتجرت المتهمة حنين حسام بالبشر.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تعاملوا مع أشخاص طبيعيين، وهن المجني عليهن ملك سامي محمد، وحبيبة عصام كمال، اللتان لم تتجاوزا الـ18 من العمر، وروان سامح محمد، وسارة جلال عبد الفتاح، وأخريات، بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن، تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات.