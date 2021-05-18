«وكيل إسكان النواب»: مبادرة الرئيس لإعمار غزة إنسانية وعظيمة

أشاد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بتخصيص 500 مليون دولار دعمًا من مصر لإعادة الإعمار في غزة بخبرات وأيادٍ مصرية، واصافًا إياها بالـ«المبادرة الإنسانية العظيمة».

وتعتبر المبادرة عن المبادئ الأخلاقية الجليلة للدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تجاه الأشقاء العرب.

ووجه «شكري» في بيان رسمي، التحية لموقف الرئيس السيسي والشعب المصري ولصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان، داعيًا الدول العربية إلى أن تحذو حذو مصر وتتضافر الجهود للتخفيف من معاناة أهل غزة، قائلا إن كل مصري يشعر بالفخر بدولته الكبرى في عهد الرئيس السيسي، التي تقوم بدورها على كافة المستويات في دعم الأشقاء في فلسطين المحتلة منذ بداية الأزمة بالدعم السياسي والأمني واللوجستي والطبي وفتح المعابر، والآن الدعم المادي وإعادة الإعمار، مضيفًا أن تخصيص هذا المبلغ يعبر عن حرص الرئيس شخصيًا على دعم ومساندة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وتعبيرًا عن وحدة الشعبين المصري والفلسطيني.

وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري، أن مساهمة مصر ستشمل إعادة البنية التحتية لغزة وستمثل شاهدًا للتاريخ بالدور الذي تقوم به مصر التي جادت بأرواح أبنائها للدفاع عن أرض فلسطين منذ حرب 1948 لتقف هذه الإنشاءات كرسالة دعم وطمأنينة دائمة تؤكد أن أهل غزة والشعب الفلسطيني ليسوا وحدهم وأن مصر تقف معهم وتشد من أزرهم.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان، أن وجود هذه الإنشاءات المصرية على أرض غزة سيمثل نوعًا من الحماية السياسية لها ضد أي اعتداء، مضيفًا أن الفرصة مواتية بعد التطور الكبير في الخبرات المصرية في مجالات البنية التحتية والطاقة، وأن سيحدث التكامل في هذه القطاعات مع أهلنا في غزة مثلما حدث مؤخرًا في ليبيا بتوقيع عقود إنشاء ثلاثة محطات كهربائية بخبرات مصرية.