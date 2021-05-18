بلافتات وزي فلسطيني.. أطفال المنوفية يدعمون القضية الفلسطينية «صور»

أعلن عدد من الأطفال في إحدى الحضانات الخاصة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، دعمهم للقضية الفلسطينية من خلال رفع لافتات مؤيدة للقضية الفلسطينية ضد الحرب التي تشنها عليهم قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أدت لوفاة عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال.

وارتدى الأطفال الزي الفلسطيني، وحملوا لافتات كتب عليها، فلسطين، وبيت المقدس، والأقصي، وثالث الحرمين الشريفين، فيما استقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صور الأطفال بحفاوة بالغة، مؤكدين تضامنهم الكامل مع القضية الفلسطينية، ومشيدين بالتعامل المصري حول الاعتداء علي الشعب الفلسطيني.

وأكدت حنان طاش مسؤولة الحضانة الخاصة بمدينة السادات في محافظة المنوفية، أن مسؤولي الحضانة حريصون وكذلك الأطفال بها، على دعم القضية الفلسطينية، موضحة أن الهدف من مبادرة الأطفال هي التعبير عن آرائهم لغرس روح الوطنية وحب الوطن في نفوسهم.

ولم تكن هذه هي المبادرة الأولي التي يطلقها مسؤولو الحضانة الخاصة في مناسبات شغلت الرأي العام المصري خلال السنوات الأخيرة، والتي كان آخرها واقعة الاعتداء على طفلة المعادي، حيث أعلن الأطفال في الحضانة الخاصة بمدينة السادات، رفصهم التحرش الجسدي بالأطفال، بعد الواقعة الأخيرة التي شهدتها المعادي، من خلال تحرش أحد الأشخاص بطفلة وهتك عرضها.

وشهدت هذه المبادرة حمل الأطفال، لافتات مدون عليها بعض الكلمات ومن بينها، «لا تلمسني، طفولة بلا تحرش» ولافتة أخرى «جسدي ملكلي وحدي»، ولافتة أخرى باللغة الإنجليزية «لا تلمسني، وتوقف»، وقالت حنان طاش مسئولة الحضانة إن الهدف من مبادرة الأطفال هو التربية الصحيحة السلمية وتوصيل رسائل للجميع لمنع التحرش.