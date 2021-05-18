«ما تسبينيش لحالي ياما».. شاب فلسطيني يخاطب أمه تحت أنقاض غزة «فيديو»

في مشهد مؤثر وقاس، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا لشاب فلسطيني يخاطب والدته التي دفنت تحت الأنقاض بعدما تعرض بيتهم، فجر يوم الأحد الماضي، لقصف إسرائيلي.

وأظهر التسجيل صوت الشاب وهو ينادي أمه العالقة تحت الأنقاض، مناشداً من حوله العمل على رفع الركام الذي انهار عليها، قائلاً « ماتسبينيش أمانة لحالي ياما».

وأفاد ناشطون أن التسجيل صوّر في شارع الوحدة في قطاع غزة بعد تعرضه لقصف إسرائيلي، ضمن الحملة الأمنية التي بدأتها قبل حوالي أسبوع.

كما أوضحوا أن شارع الوحدة يقع في وسط مدينة غزة وسط منطقة مأهولة بالسكان، ما أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين في القصف، جلّهم من النساء والأطفال.

كذلك، شن الطيران والزوارق الحربية الإسرائيلية أكثر من 60 غارة منذ مساء أمس على مناطق متفرقة في القطاع، جميعها طالت مقرات تابعة لحماس، ومنازل فارغة مخلاة لقادة من الحركة، ومواقع للفصائل، إضافة إلى أراضٍ زراعية خالية وشوارع ومرافق عامة.

وانطلقت اليوم، مسيرات في كافة مدن وقرى الضفة، نصرة للقدس، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة.

وتوجهت المسيرات إلى نقاط التماس مع قوات الاحتلال ووقعت مواجهات أسفرت حتى اللحظة عن إصابات بالغاز المسيل للدموع.

وفي رام الله، انطلقت مسيرة حاشدة شارك بها الآلاف حاملين الأعلام الفلسطينية وشعارات منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتوجهت المسيرة التي قدرتها مراسلة وكالة «معا» بقرابة خمسة آلاف، وتوجهت إلى مستوطنة بيت إيل، حيث اندلعت هناك مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، أسفرت حتى اللحظة عن إصابة العشرات بالغاز المسيل للدموع.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات على مدخل بلدة حجة بعد انطلاق مسيرة نصرة للقدس وحي الشيخ جراح واهلنا في قطاع غزة.

وفي الخليل انطلقت مسيرة تحمل الأعلام الفلسطينية والشعارات المناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة بالإضافة الى شعارات نصرة للقدس ومنها القدس عاصمة فلسطين.