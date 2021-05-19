بعد معرفة مرض ADHD.. «سبوبة» كورسات تعديل السلوك تغزو الإسكندرية

بمجرد تسليط الضوء على مرض ADHD عبر مسلسل «خلي بالك من زيزي»، تبع ذلك ظهور العديد من إعلانات الدورات التدريبية «الكورسات» حول إمكانية التعامل وتعديل السلوك لدى الآباء والمعلمين المتعاملين مع مثل تلك الحالات، الأمر الذي قد يتجلى في ظاهره تنمية وتوعية إلى أنه قد يتضح في باطنه استغلال لشغف الناس من خلال «سبوبة» تتكلف مئات الجنيهات عبر مراكز وهمية.

المرض أصبح حديث الجميع وتصدر «ترند جوجل» وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وبالتحديد بعدما كشفت جنا عمرو دياب عن إصابتها بذلك المرض، الأمر الذي رفع من نسق الانتباه إليه أكثر فأكثر، فتبعه توفير دورات تدريبية عنه أكثر بمدينة الإسكندرية.

مركز في منطقة فلمنج يقدم كورس ADHD بـ650 جنيها

قام مركز بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية، بالاعلان عن دور تدريبية تخص التعامل مع مرض ADHD الذي يتمثل في كونه اضطراب الانتباه وفرط الحركة لدى المصاب به إذ كان طفلا أو شابا.

«الوطن» تواصلت مع المركز لمعرفة تفاصيله والوقوف على مدى جدواه من خلال المعلومات الأولية عنه، وتبين أن تكلفة حضور الدورة التدريبية للفرد الواحد بلغت قيمته 650 جنيها تتمثل في 5 أيام تدريبية بمعدل 20 ساعة، مرة كل أسبوع بداية من الجمعة 28 مايو الجاري، حيث تقتصر محاضرة كل مرة على 4 ساعات.

وتبين أيضاً أن المحاضرين متمثلون في كونهم أخصائي تعديل السلوك وتنمية المهارات، وآخر أخصائي نفسي تربوي وإرشاد أسري، بينما تهدف الورشة إلى الإجابة على الأسئلة ماهية ADHD، وطرق تعديل السلوك وكيفية التوجه بالطفل في حال إصابته بذلك المرض.

المركز اعتمد على مسلسل «خلي بالك من زيزي» للدعاية لكورس ADHD

واعتمد المركز في الدعاية على مسلسل «خلي بالك من زيزي»، حيث كتب في بيانه: «ابنك مش منظم ولا مرتب أي حاجة ويبدأ في مليون حاجة في نفس الوقت ومش مركز في ولا حاجة ومفيش حاجة منهم بتخلص».

وتابع: «اللي بيحصل ده اسمه سلوكيات لكن مش هي دي المشكلة، المشكلة بتكون أن الطفل أو الشخص ده عنده اضطراب الانتباه وفرط الحركة (ADHD)، ممكن نكون شوفنا الشكل ده في مسلسل خلي بالك من زيزي بس كل دي أعراض وممكن تتشابه مع أعراض تانية عشان كدا مهم نعرف السبب وراء السلوك ده ونعالج السبب».

مركز في محطة الرمل

على ذات النهج يقوم مركز آخر بتوجيه دورات تدريبية خاصة بتعديل السلوك والتعامل مع الأطفال فيما يخص ADHD، إلا أن هذه الدورة تقدم لمدة يومين وتبلغ تكلفتها 250 جنيها بمعدل 4 ساعات مقسمة على اليومين.

مدير الإرشاد النفسي تحذر من المراكز المجهولة

وحذرت الدكتورة فيبي سعد، مدير مركز الإرشاد النفسي بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، من تلك المراكز المجهولة، وما يقدم من محتوى بداخلها، مشيرة إلى أن مركز الإرشاد النفسي بكلية الآداب يوفر دورات تدريبية للجميع في كل الأمور النفسية، إلا أن الأنشطة متوقفة حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.