أعضاء «مؤلفي الدراما» يرفضون بيانا باسم الجمعية يهاجم الكتاب: لا يعبر عنا
كتب:
منة العشماوي
08:41 م | الثلاثاء 18 مايو 2021
كتاب الفن يرفضون بيان «مؤلفي الدراما العربية»: لا يعبر عنا
حالة من الغضب والاستياء سيطرت على عدد من أعضاء جمعية مؤلفي الدراما العربية، بعد انتشار بيان يحمل اسم الجمعية ويهاجم فيه عدد من كتاب الدراما.
وما زاد من الشعور بالاستياء هو كون البيان الصادر عن جمعية مؤلفي الدراما العربية تم نشره دون الرجوع إلى كامل أعضاء الجمعية.
ونشر عدد كبير من أعضاء الجمعية بيانا يوضحون فيه موقفهم من البيان الذي لا يعبر عنهم، وهو الذي تنشر «الوطن» نصه فيا يلي:
نص بيان أعضاء جمعية مؤلفي الدراما العربية
- البيان الصادر بتاريخ 17 مايو لا يعبر عنهم، وأنه من المعيب أن يطالب كاتب بفرض المزيد من الرقابة أو تحديد موضوعات العمل من قبل لجان خارجية، حيث لا يمكن وصف الدراما والسينما المصرية الرائدة بأنها بعيدة عن قضايا وهموم المجتمع أو تعمل على تشويه أفراده، وكما تمتع الكاتب المصري بالحرية في صياغة أفكاره وموضوعاته، فإنه على مدار عقود طويلة تحمل مسؤولية تقدم أعمالا شكلت ولا تزال تشكل وجدان الجمهور المصري والعربي حتى باتت الأولى في صناعة السينما والدراما.
- الريادة المصرية في مجال السينما والدراما وغزارة الإنتاج خلقت نوعا من التنوع في الموضوعات والمعالجات والأشكال الفنية المقدمة، بين أعمال وطنية واجتماعية وكوميدية وجريمة وغيرها، وهو ما شجع المشاهد على مدار عقود طويلة على الارتباط بشكل الدراما الذي يفضله وحفاظ مصر على الريادة في هذا الجانب، وهو أمر نابع من ضمير الكاتب وهمومه، ولا يمكن فرضه بلجان تحديد للموضوعات، خاصة في ظل المنافسة العربية والعالمية الشرسة في تقديم محتوى سينمائي ودرامي مميز.
- الدراما عملية تفاعلية ومستمرة بين مبدعيها والمتلقين من النقاد والجمهور، وكاتب الدراما دائما ما كان معنيا بآراء النقاد والجمهور في أعماله من أجل تطويرها وتحسينها، وهو ما حدث خلال العقود الماضية وأدى إلى تطور كبير في الدراما المقدمة، وليس على كاتب الدراما تقييم أعمال زملائه بالسلب أو الإيجاب لأنها ملك للجمهور.
- استمرار دعم الموقعين أدناه للمبادئ التي قامت عليها الجمعية في بيانها التأسيسي عام 2005 بأن يكون الأولوية لتحصيل حقوق الحق الأداء العلني والطبع الميكانيكي للكتاب، وضرورة تفعيل القوانين الخاصة بحق المؤلف مع الشركات، وتنوه الجمعية عن تحركات جادة من طرفها في الصدد خلال الفترة المقبلة بما يكفل حقوق المؤلفين، ويهيب الأعضاء بتعاون مؤسسات الدولة وشركات الإنتاج مع الجمعية في هذا الإطار.
- بعد رفع حظر التجمعات، يدعو الموقعين أدناه إلى جمعية عمومية برئاسة الكاتب الكبير بشير الديك، رئيس مجلس الإدارة، لمناقشة مشكلات المهنة، والخطوات القادمة من أجل تحصيل حق الأداء العلني.
ووقع عدد من أعضاء جمعية مؤلفي الدراما العربية بتاريخ اليوم 18 مايو 2021 على البيان ، وهم «أحمد عبد الله، أحمد مراد، أحمد وائل، إسلام حافظ، أمين جمال، إنجي القاسم ، أيمن بهجت قمر، أيمن مدحت، أيمن وتار، تامر حبيب، تامر إبراهيم، حميد المدني، خالد دياب، سماء عبدالخالق، شريف بدر الدين، شريف نجيب ، شيرين دياب، صلاح الجهيني، عمرو الدالي، عمرو محمود ياسين، كريم حسن بشير، محمد إسماعيل امين، محمد حفظي، محمد دياب، محمد سليمان عبدالمالك، محمد سيد بشير، محمد صلاح العزب، محمد عبد المعطي، محمد نبوي، مريم نعوم، مصطفي جمال هاشم، مصطفى حلمي، مصطفى صقر، نجلاء الحديني، هشام هلال، هيثم دبور، وائل حمدي، وليد يوسف».