أعضاء «مؤلفي الدراما» يرفضون بيانا باسم الجمعية يهاجم الكتاب: لا يعبر عنا

حالة من الغضب والاستياء سيطرت على عدد من أعضاء جمعية مؤلفي الدراما العربية، بعد انتشار بيان يحمل اسم الجمعية ويهاجم فيه عدد من كتاب الدراما.

وما زاد من الشعور بالاستياء هو كون البيان الصادر عن جمعية مؤلفي الدراما العربية تم نشره دون الرجوع إلى كامل أعضاء الجمعية.

ونشر عدد كبير من أعضاء الجمعية بيانا يوضحون فيه موقفهم من البيان الذي لا يعبر عنهم، وهو الذي تنشر «الوطن» نصه فيا يلي:

نص بيان أعضاء جمعية مؤلفي الدراما العربية

- البيان الصادر بتاريخ 17 مايو لا يعبر عنهم، وأنه من المعيب أن يطالب كاتب بفرض المزيد من الرقابة أو تحديد موضوعات العمل من قبل لجان خارجية، حيث لا يمكن وصف الدراما والسينما المصرية الرائدة بأنها بعيدة عن قضايا وهموم المجتمع أو تعمل على تشويه أفراده، وكما تمتع الكاتب المصري بالحرية في صياغة أفكاره وموضوعاته، فإنه على مدار عقود طويلة تحمل مسؤولية تقدم أعمالا شكلت ولا تزال تشكل وجدان الجمهور المصري والعربي حتى باتت الأولى في صناعة السينما والدراما.

- الريادة المصرية في مجال السينما والدراما وغزارة الإنتاج خلقت نوعا من التنوع في الموضوعات والمعالجات والأشكال الفنية المقدمة، بين أعمال وطنية واجتماعية وكوميدية وجريمة وغيرها، وهو ما شجع المشاهد على مدار عقود طويلة على الارتباط بشكل الدراما الذي يفضله وحفاظ مصر على الريادة في هذا الجانب، وهو أمر نابع من ضمير الكاتب وهمومه، ولا يمكن فرضه بلجان تحديد للموضوعات، خاصة في ظل المنافسة العربية والعالمية الشرسة في تقديم محتوى سينمائي ودرامي مميز.

- الدراما عملية تفاعلية ومستمرة بين مبدعيها والمتلقين من النقاد والجمهور، وكاتب الدراما دائما ما كان معنيا بآراء النقاد والجمهور في أعماله من أجل تطويرها وتحسينها، وهو ما حدث خلال العقود الماضية وأدى إلى تطور كبير في الدراما المقدمة، وليس على كاتب الدراما تقييم أعمال زملائه بالسلب أو الإيجاب لأنها ملك للجمهور.

- استمرار دعم الموقعين أدناه للمبادئ التي قامت عليها الجمعية في بيانها التأسيسي عام 2005 بأن يكون الأولوية لتحصيل حقوق الحق الأداء العلني والطبع الميكانيكي للكتاب، وضرورة تفعيل القوانين الخاصة بحق المؤلف مع الشركات، وتنوه الجمعية عن تحركات جادة من طرفها في الصدد خلال الفترة المقبلة بما يكفل حقوق المؤلفين، ويهيب الأعضاء بتعاون مؤسسات الدولة وشركات الإنتاج مع الجمعية في هذا الإطار.

- بعد رفع حظر التجمعات، يدعو الموقعين أدناه إلى جمعية عمومية برئاسة الكاتب الكبير بشير الديك، رئيس مجلس الإدارة، لمناقشة مشكلات المهنة، والخطوات القادمة من أجل تحصيل حق الأداء العلني.

ووقع عدد من أعضاء جمعية مؤلفي الدراما العربية بتاريخ اليوم 18 مايو 2021 على البيان ، وهم «أحمد عبد الله، أحمد مراد، أحمد وائل، إسلام حافظ، أمين جمال، إنجي القاسم ، أيمن بهجت قمر، أيمن مدحت، أيمن وتار، تامر حبيب، تامر إبراهيم، حميد المدني، خالد دياب، سماء عبدالخالق، شريف بدر الدين، شريف نجيب ، شيرين دياب، صلاح الجهيني، عمرو الدالي، عمرو محمود ياسين، كريم حسن بشير، محمد إسماعيل امين، محمد حفظي، محمد دياب، محمد سليمان عبدالمالك، محمد سيد بشير، محمد صلاح العزب، محمد عبد المعطي، محمد نبوي، مريم نعوم، مصطفي جمال هاشم، مصطفى حلمي، مصطفى صقر، نجلاء الحديني، هشام هلال، هيثم دبور، وائل حمدي، وليد يوسف».