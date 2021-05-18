مجدي صبحي يعلن اعتزاله الفن : «قدمت أعمال محترمة سيتذكرها التاريخ»

أعلن الفنان مجدي صبحي اعتزاله للفن بعد 40 عاماً من العطاء الفني على مدار مشوار طويل، قدم خلاله عدد من الأفلام والمسلسلات الهامة للجمهور .

وكتب «مجدي» عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، «أصدقائي زملائي بعد تفكير بهدوء وتركيز كتير قررت اعتزال الفن نهائيآ. بعد احترافي له علي مدي 40عاماً، قدمت فيه أعمال محترمة سيتذكرها تاريخ الفن المحترم».

واستطرد، «ملحوظة لقد أبلغت صديقي ونقيب المهن التمثيلية د\ أشرف زكي، بقرار اعتزالي، ولا رجعه نهائيآ، الفن حالياً أصبح مثل فيرس كورونا، وسوف اعيش حياة جديدة ومع ذكريات فني المحترم. استودعكم الله..اللهم احسن خاتمتي بالتقرب إليك اكثر».

إصابة مجدي صبحي بفيروس كوروناقد أصيب الفنان مجدي صبحي بفيروس كورونا نهاية شهر ديسمبر الماضي، وأعلن تعافيه بعد رحلة من العلاج بالمستشفي، وكتب مجدي صبحي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «اشكر الله أولًا وأخيرًا علي نعمة الشفاء من كورونا اللعين.. بعد صراع مع المرض لمدة 20 يوم عذاب».

وحرص مجدي صبحي، على توجيه الشكر لكل الداعمين له في رحلة مرضه، قائلًا: «أشكر كل من وقف بجانبي من قلوب رحيمة.. أخي وأستاذي الفنان الكبير محمد صبحي والفنانة الكبيرة نهال عنبر.. دينامو مجلس النقابه أشكر جميع أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية.. أشكر أشرف زكي، أشكر طارق مدير مستشفى العجوزة.. أشكر عصام.. أشكر كل زمايلي وأصدقائي وكل جمهوري علي الفيس بوك».

وأضاف: «كنت أرى الموت يوميًا.. وعذاب جسدي منقطع النظير.. أنا الآن في بيتي تحت إشراف الله الجميل سبحانه وتعالي أشكركم مرة أخرى ولكم مني جزيل الشكر والاحترام.. ملحوظة.. عزل منزلي خاص لمدة 20يومًا.. الحمد لله".