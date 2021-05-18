انتحار جندي إسرائيلي في أحد السجون: مدان بتسريب معلومات أمنية

أفاد موقع «واللا خدشوت» الإسرائيلي، الثلاثاء، بانتحار جندي إسرائيلي، كان يقبع في أحد السجون العسكرية في إسرائيل.

وقال الموقع الإسرائيلي، إن الجندي أُدخل إلى السجن على خلفية توجيه تهم خطيرة له تتعلق بأمن معلومات الجيش.

وذكر موقع القناة السابعة الإسرائيلية، أن الجندي نقل من سجن «نفي تسيدك» في كفار يونا، إلى المستشفى ليل الأحد- الاثنين وهو في حالة حرجة، وهناك أعلن الأطباء وفاته.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.

واستشهد مواطن فلسطيني، وأصيب أكثر من 46 مواطنا فلسطينيا، برصاص قوات الاحتلال، الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الشاب الفلسطيني محمد إسحق حميد 25 عاما، الذي أصيب بالرصاص الحي في الصدر عند مدخل البيرة الشمالي، ووصل بحالة حرجة للغاية إلى مجمع فلسطين الطبي، إلى أن أعلن استشهاده.

وأوضحت أن مجمل عدد الإصابات التي وصلت مجمع فلسطين الطبي حتى الآن 46 إصابة.

وأفادت مراسلة معا، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار بكثافة باتجاه المتظاهرين والطواقم الصحافية عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وقال ناطق عسكري إسرائيلي، إن ضابطا ومجندة من جنود الاحتلال أصيبا في تبادل لإطلاق النار مع مقاومين فلسطينيين قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

من جانب آخر، أصيب شاب بالرصاص الحي عصر الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية بيت سيرا غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في القدم، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال أطلق وابلا من الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان المتظاهرين قرب جدار الفصل والضم العنصري المقام على أراضي المواطنين.