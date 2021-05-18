مستشار أبو مازن عن مبادرة السيسي لإعمار غزة: ليس غريبا على مصر

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، إن كل كلمات الشكر إلى مصر لا توفيها حقها، مؤكدا أن كل فلسطيني يعتبر نفسه مواطنا مصريا والعكس، لافتا إلى أن مصر وفلسطين روح واحدة تتعرض لنفس الآلام وتحلم بنفس الآمال ومصر كانت ظهيرا وسندا للقضية الفلسطينية منذ ما قبل عام 1948 وواجهت مصر تحديات كبيرة وكانت في الصدارة كعادتها.

وأضاف «الهباش» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة الآن» المذاع على فضائية «الحياة» وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الثلاثاء، أنه حتى إذا وصلت الأمة إلى أسوأ المراحل فإنه يظل الترابط العربي الإسلامي كجسم واحد، مبينا أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار غزة هو الطبيعي لأن مصر تمارس دورها القيادي والريادي في قيادة الأمة العربية، مبينا أن ما قاله الرئيس عباس أبو مازن بشكر السيسي هو يعبر عن كل ما يدور في خاطر كل فلسطيني.

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أن طلب الرئيس السيسي لحل جذري للقضية الفلسطينية يعبر عن رأي الشعب الفلسطيني حتى لا يتم الخروج من دوائر العنف لدخول دوائر مماثلة، مبينا أن السبب هو وجود قوات الاحتلال، لافتا إلى أنه يجب على المجتمع الدولي إنهاء الاحتلال.

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إلى أن بقاء الاحتلال يجدد وجود إطلاق النار مرة أخرى في أي وقت، وهذا الاحتلال صداع في رأس المجتمع الدولي لذا يجب حل النقطة المركزية من خلال إنهاء الاحتلال.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أنه العدوان على غزة هو الرابع منذ عام 2008 حيث يتم تدمير غزة وإعادة إعمارها مرة أخرى، لافتا إلى أن ما حدث مؤخرا هو حرب إبادة في القدس وغزة والضفة الغربية، وسط ارتفاع عدد الشهداء مع طرد الناس من حي الشيخ جراح، وذكر أن الاحتلال سبب كل علة وأزمة وإذا لم ينتهي الاحتلال ستجدد العنف مرات كثيرة.