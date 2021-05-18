بعد مبادرة السيسي.. «أبو مازن» يعبر عن تقديره للموقف المصري تجاه فلسطين

عبر الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، عن تقديره العالي، وشكره للموقف الوطني والقومي الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى مبادرته المهمة للمساهمة في دعم الشعب الفلسطيني، من أضرار العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضاف أبو مازن، أن هذا الموقف القومى والتاريخى المصرى، يعبر عن حقيقة مصر ودورها العروبى فى دعم الشعب الفلسطينى، والدفاع عن حقوقه حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الرئيس الفلسطينى أن مصر كانت وما زالت السند القوى والمدافع عن حقوقنا الثابتة والتاريخية، وعلى رأسها المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.