ماكرون: «قمة الاقتصاديات» شهدت إعادة هيكلة ديون بعض دول أفريقيا

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الفترة الحالية فرصة سانحة لمواجهة العديد من الصعوبات التي تواجه الاقتصاديات الأفريقية، التي كنا نتهرب من مواجهتها خلال الأعوام الماضية، مؤكدا أن الهدف من قمة دعم الاقتصاديات الأفريقية، يتمثل في إطلاق استراتيجية لمساعدة ودعم تلك اقتصاديات الأفريقية المختلفة، موضحا أنه يعرف بأن الوضع الاقتصادي داخل القارة الأفريقية أصبح صعبا للغاية في ضوء وباء كورونا المستجد، كما أنه يعرف أن هذا الوضع لن يتغير من خلال قمة واحدة، لكنه في نفس الوقت يعرف أهمية النقشات التي أجريت خلال هذه القمة وتأثيرها الجيد.

وأضاف «ماكرون»، خلال المؤتمر الصحفي الختامي لقمة دعم الاقتصاديات الأفريقية، الذي بثته قناة extra news، على الهواء مباشرة، مشيرا إلى أن المناقشات التي قاموا بها بداية من أول أمس واستمرت خلال الأمس واليوم، أدت في النهاية إلى خلق حالة من الوعي ستساعد في إطلاق استراتيجية لدعم اقتصاديات الدول الأفريقية خلال المستقبل القريب.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن تلك القمة أيضا شهدت إعادة هيكلة للديون الخاصة ببعض الدول الأفريقية، موضحا أن هذا كان أمرا هاما على مستوى التعاونات الدولية بين فرنسا وتلك الدول، معلنا أنه فيما يخص الفوائد الخاصة بمجموعة العشرين فلقد نجحت فرنسا من خلال تلك القمة في حل مشكلة المؤخرات على تلك الدول، والتي كانت تعوق إطلاق استراتيجية جديدة لدعم اقتصاديات الدول الأفريقية.

وأردف أنه من المكتسبات الهامة أيضا على مستوى تلك القمة، يتمثل في حقوق السحب الخاصة والتي تبلغ 650 مليار دولار، موضحا أن هذه الحقوق ستسمح بإطلاق دعم مالي جديد إلى الدول الأفريقية، وهو ما سيساعد الدول الأفريقية على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي سببها وباء كورونا المستجد.