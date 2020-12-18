الرئيس الفرنسي على «تويتر»: صحتي جيدة

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم، في كلمة مباشرة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إنه بصحة جيدة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت الرئاسة الفرنسية «قصر الإليزيه»، أعلنت أمس الخميس إصابة ماكرون بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، إن ماكرون يخضع حاليا للعزل الذاتي، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية«بي بي سي».

وطبقا للقواعد المتبعة في فرنسا، يخضع ماكرون الآن لعزل شخصي لمدة 7 أيام. على أن يتابع أعماله ونشاطاته عن بُعد.

وأضاف «قصر الإليزيه»، أن الفحوص أظهرت إيجابية تحليل الرئيس الفرنسي، لـ «كوفيد-19»وخضع ماكرون للفحص فور ظهور أول أعراض الإصابة عليه.

وأكدت الرئاسة الفرنسية، إلغاء زيارة ماكرون إلى لبنان التي كانت مقررة الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وكان يُفترض أن يمضي عشية عيد الميلاد مع عسكريين فرنسيين من قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان «يونيفيل» وأن يلتقي من جديد المسؤولين اللبنانيين، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والعشرات من قادة الدول، اتصلوا بماكرون للاطمئنان عليه، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح «قصر الإليزيه»، أن السيّدة الأولى بريجيت لا تعاني من أي عوارض، وجاءت نتيجة فحصها سلبية الثلاثاء الماضي قبل أن تقوم بزيارة إلى قسم الأطفال في مستشفى سان لويس في العاصمة الفرنسية باريس.

وكانت فرنسا خففت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، قيودها المفروضة لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس، رغم استمرار ارتفاع معدلات الإصابة في البلاد.