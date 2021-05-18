التجمع: مبادرة مصر لإعمار غزة تؤكد موقفها الداعم لنضال الشعب الفلسطيني

ثمن حزب التجمع، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة ، واشتراك الشركات المصرية المتخصصة، في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وأشار حزب التجمع في بيان له قبل قليل، إلى متابعته بكثير من التقدير، المبادرات الإنسانية التي انطلقت في أنحاء العالم لدعم نضال الشعب الفلسطيني، في مواجهة عمليات التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وما أسفر عنه العدوان على غزة، من تدمير المنازل والبنية التحتية، إلى حد تدمير أساس الحياة ذاتها، لشعب يواجه سياسات عنصرية تستدعي المحاكمة الجنائية الدولية لمرتكبيها.

ويؤكد التجمع، أن القرار يتفق تماما مع موقف مصر الثابت بدعم القضية الفلسطينية في كل مراحل الصراع، ولكفاح الشعب الفلسطيني مسيرته النضالية لتحرير أرضه المحتلة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.