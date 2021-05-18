7 مطالب لأبناء دمياط تقدم بها نواب المحافظة خلال لقائهم رئيس الوزراء

تقدم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة دمياط، بـ7 مطالب، تتعلق بمشكلات أبناء المحافظة، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته للمحافظة اليوم.

وتستعرض «الوطن» مطالبات النواب، في التقرير التالي:

1- ضرورة العمل على زيادة فرص الانتعاش لقطاعي التجارة والصناعة في المحافظة، ولا سيما مشروع مدينة دمياط للأثاث، باعتباره مشروعا مهما، يوفر الآلاف من فرص العمل، ويزيد من فرص فتح أسواق عديدة أمام المنتجات المصرية، ورفع مستوى جودتها التنافسية.

2- المداومة على رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى محافظة دمياط، نظرا لأنها تخدم مجالات الصناعة والتجارة وحركة البضائع في المنطقة بصورة كبيرة، لافتين إلى أن هناك بعض الطرق الداخلية التي يمكن وصفها بأنها ذات خطورة ملموسة، خاصة طريق عزبة البرج، الذي يربط بين 6 قرى، فضلا عن الحوادث التي يشهدها طريق المدخل الغربي لدمياط الجديدة، إلى جانب تقديمهم مطلبا آخر، يتعلق بإقامة محور إضافي، يربط الجانب الجنوبي بالجانب الشمالي من النيل ليعمل إلى جانب المحاور القائمة.

3- طالب النواب، بضرورة إعادة إحياء بعض الصناعات التي اندثرت خلال السنوات الماضية، كإعادة تشغيل مصانع الغزل والنسيج والألبان؛ نظرا لأهمية هذه الصناعات لأهالي دمياط.

4- طالب النواب، بتوسيع فرص تطوير مجال صيد الأسماك، الذي يعد موروثا بأبناء المحافظة منذ عقود طويلة، وذلك من خلال دعم الصناعات المرتبطة بالصيد، وتوفير اللوجستيات اللازمة، فضلا عن تحسين أوضاع الصيادين، وضرورة إعادة تشغيل مصانع تعليب الأسماك.

5- طالبوا بضرورة التوجيه بتشغيل مستشفى الأمراض النفسية، التي تم إنشائه بالمحافظة كمستشفى جامعي.

6- طالبوا بإعادة النظر في قيود ارتفاعات المباني السكنية بالقرى، بما يخدم المواطنين، وذلك لتحقيق التوسع الرأسي بدلا من الأفقي، حفاظا على الرقعة الزراعية.

7- طالب عدد من نواب دمياط، بدراسة استثناء المدن الساحلية من مواعيد الإغلاق التي تضمنتها قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا مؤخرا؛ حتى يتسنى لأصحاب المشروعات السياحية الوفاء بالتزاماتهم.