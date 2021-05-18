الرئيس السنغالي: من الضروري حصول الشعوب الأفريقية على لقاحات كورونا

قال الرئيس السنغالي ماكي سال، إن القارة الأفريقية ستشهد عملا كبيرا خلال الفترة القادمة، لتوفير التطعيمات واللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، لشعوب دول القارة الأفريقية، مؤكدا أن هذا أمرا بات ضروريا للغاية، موضحا أن قمة دعم الاقتصاديات الأفريقية التي استضافتها فرنسا على مدار الأيام الماضية، نتج عنها الكثير من الإجراءات، التي ستعجل من حصول الشعوب الأفريقية على جرعات اللقاحات، رغم المصاعب الكثيرة والتحديات التي تنتظر القارة في هذا الشأن.

وأضاف «سال»، خلال المؤتمر الصحفي الختامي لقمة دعم الاقتصاديات الأفريقية، الذي بثته قناة extra news، على الهواء مباشرة، أن قمة دعم الاقتصاديات الأفريقية شملت نقاشاتها ومباحثتها الكثير من الأمور الخاصة بالشأن الأفريقي، مشيرا إلى أننا اليوم بصدد إعادة بناء القارة الأفريقية على المستوى الاقتصادي.

وأشار رئيس السنغال، إلى أن هناك الكثير من المصاعب التي تنتظر تحقيق الأهداف التي أوصت بها القمة، لكنه في نفس الوقت لديه أمل كبير بقدرة القارة وكل المنظمات والدول الخارجية التي تتعاون معها، في تخطي تلك الصعاب وتذليل كافة العقوبات، التي تقف في تحقيق التقدم الأفريقي.

وأردف أن كل الدول الأفريقية، عليها أن تغير طريقة تفكيرها في التعامل مع الأمور المختلفة التي تخص القارة، بحيث يدركون جميعها أن هناك مسؤولية مشتركة يجب على الجميع أن يلتزم بها، حتى نستطيع أن نحقق نتائج جيدة على مستوى دميع اقتصاديات دول القارة الأفريقية.

وأكد أنه سعيد بأن كل المشاركين بقمة دعم الاقتصاديات الأفريقية، كان لديهم الوعي الكافي ليقروا بأحقية وضرورة حصول الشعوب الأفريقية على جرعات اللقاحات والتطعيمات المضادة لفيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في هذا الوباء، موضحا أنه لا بد أن يكون هناك حرص على تنفيذ ما تم التوصل والاتفاق عليه خلال تلك القمة.