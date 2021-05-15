كيف تتحول مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع لقاحات كورونا؟.. «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر «القناة الأولى»، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «كيف تتحول مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع لقاحات كورونا؟».

وتتجه مصر، لتصنيع لقاح كورونا محليا، من خلال التعاون بين شركة سينوفاك الصينية، وشركة فاكسيرا، باعتبارها ذراعا مهمة للدولة في توفير وإتاحة اللقاحات المختلفة، لتوفير الإنتاج المحلي من اللقاح، وفتح المجال لأن تصبح مصر مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات وتصديره للدول الإفريقية.

وسيصل معدل إنتاج فاكسيرا، إلى ما يقرب من 2 مليون جرعة لقاح، ويعزز ذلك ما نشرته شبكة «يورونيوز الأوروبية» التي أكدت أن مصر تتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بعد إبرام إحدى الشركات المصرية اتفاقا مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي لإنتاج نحو 40 مليون جرعة سنويا في مصر، من اللقاح الروسي «سبوتنيك V».

ووفقا لبيان الشركة المصرية، فمن المتوقع طرح اللقاح في الربع الثالث في عام 2021، وسيجري الإنتاج في مرفق الشركة بالقاهرة، ثم سيوزع اللقاح عالميا، وربطت الشبكة بين هذه التعاقدات وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطلع إبريل الماضي، مدينة الدواء في الخانكة بمحافظة القليوبية، التي تعمل على إحداث طفرة كبيرة في صناعة الدواء في جمهورية مصر العربية.

وقالت الدكتورة هبة والي رئيس الشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات «فاكسيرا»، إنهم بدأوا بالفعل خطوات تصنيع اللقاح بعد توقيع الاتفاقية مع شركة سينوفاك الصينية، ومن المتوقع وصول المواد الخام يوم 18 مايو الجاري، بالتزامن مع وصول الخبراء الصينيين إلى مصر.

وأضافت «والي»، أن الدولة المصرية تسعى إلى تنويع مصادر الحصول على اللقاح وتوفيره للمواطنين، موضحة أنهم سيبدأون بإنتاج مليوني جرعة، ومع نهاية العام سوف يصل إنتاج الشركة إلى 40 مليون جرعة، معربة عن أملها في أن تكون مصر مركزا إقليميا في القارة الإفريقية لإنتاج لقاحات كورونا.