طرح البوستر الدعائي لفيلم ليلى علوي الجديد «ماما حامل»

تستقبل السينمات بعد أقل من أسبوعين، فيلمًا جديدًا لتزداد قائمة أفلام الصيف لـ5 أفلام بدلًا من 4، حيث ينضم لها فيلم «ماما حامل» للفنانين ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الإتربي، بداية من يوم 2 يونيو المقبل.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم ماما حامل البوستر الدعائي له، وتصدر البوستر ليلى علوي وبيومي فؤاد، كما ظهر في البوستر طفلان يحملهما كل من حمدي الميرغني وأحد الفنانين الشباب.

الفيلم تدور فكرته في إطار كوميدي حول إنجاب ليلى علوي لطفلين بالرغم من أنها لديها أطفال، والفيلم مصنف كـ+12، وتدور الأحداث حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومي فؤاد لبعض المشاكل في عمله الذي يتولى إدارته الفنان سامي مغاوري، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.

فيلم ماما حامل تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوي بدور سيدة متزوجة من بيومي فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك في البطولة محمد ثروت ونانسي صلاح وهدى المفتي وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين.

وشاركت ليلى علوي قبل السباق الرمضاني بحكاية «ست الهوانم» ضمن حكايات مسلسل «زي القمر»، والحكاية تأليف شهيرة سلام وإخراج طارق رفعت، وشارك في بطولتها مجدي كامل، وأمير شاهين، وضياء عبد الخالق، وصبري عبد المنعم، وعدد من الفنانين الشباب.

مسلسل زي القمرة من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بشراكة مع سليميديا للمنتجة مها سليم، ويعتمد العمل على حكايات منفصلة متصلة، كل حكاية من 5 حلقات بأبطال ومؤلفين ومخرجين مختلفين، وتم عرض الحكايتين الأوليين «حتة مني» بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق، و«مش هنفرح بيكي» بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن.