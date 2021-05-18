حياة كريمة تدعم مبادرة الرئيس لإعمار غزة: يعزز الدور القيادي لمصر في المنطقة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة تأييدها بشكل كامل، ودعمها لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم مصر مبلغ قدره 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية، تم تخصيصها من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك نتيجة الأحداث الأخيرة، بالإضافة إلى قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الأعمار.

وأكدت «حياة كريمة» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنها على الاستعداد التام من أجل المشاركة في تقديم جميع سبل الدعم الممكنة لهذه المبادرة بكل من الجهود المادية والمعنوية، مع الخبرات المتحققة من خلال خبرتها وجهودها التنموية، خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

حياة كريمة: القرار يعكس دور مصر القيادي في المنطقة العربية

ووفقا لـ«حياة كريمة»، فإن هذه المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأتي لإعادة إعمار غزة، لتعزز الدور القيادي لمصر في المنطقة العربية، التي لطالما كانت درة التاج لدول المنطقة، بالإضافة إلى أنها تعكس أولوية القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينين، كما أنها تؤكد أن اعمار المنطقة العربية مسؤولية مشتركة حيث تأتي تأكيدًا لدعم مصر للقضية الفلسطينية العادلة والمشروعة، وللحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأعربت مؤسسة حياة كريمة، عن فخرها واعتزازها بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يأتي تأكيدا على مبدأ أن العمل هو الوسيلة التي تُبنى بها الأمم، وتُعمّر بها المدن، وعليه تنضم مؤسسة حياة كريمة لمبادرة الرئيس، من أجل تقديم كل سبل الدعم المادي والمعنوي، لصالح عملية الإعمار في قطاع غزة.

وأكدت «حياة كريمة»، أنها تدعو جميع الجهات المصرية والإقليمية والدولية المعنية، بالمضي قدما في إعمار غزة، جنبا إلى جنب لمبادرة الرئيس السيسي، كما تدعو أيضا المؤسسة منظمات المجتمع المدني، من أجل المشاركة في دعم هذه المبادرة الإنسانية، مع التضامن لتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات الفلسطينية التي تضررت جراء هذا العدوان الغاشم.