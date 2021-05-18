5 معايير أساسية لتحديد القرى الأكثر احتياجا لدخول حياة كريمة

قطار من التعمير يجوب محافظات مصر من أجل «حياة كريمة» لكل مواطن على أرض مصر، تنفيذا للمبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل نحو عامين، ولا يزال يتابعها من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة لكل مصري، وتحويل القرى الأكثر احتياجا لقرى آدمية، حيث جرى تقسيم القرى الأكثر احتياجا المستهدفة وفقا لبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، وذلك من خلال 5 معايير أساسية لتحديدها وتقسميها على 3 مراحل وجاءت المعايير الأساسية لتحديد القرى الأكثر احتياجا كالتالي:

المعايير الأساسية لتحديد القرى الأكثر احتياجا

1- ضعف الخدمات الأساسية التي يعيش في ظلها المواطنين من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه.

2- رصد انخفاض في نسبة التعليم بين الأهالي مع ارتفاع كثافة فصول في المدارس.

3- رصد احتياج الأهالي لخدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية المنخفضة لديهم.

4- رصد سوء أحوال شبكات الطرق.

5- ارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.

مراحل حياة كريمة

تحدد مراحل حياة كريمة بناء على المعايير وجاءت المرحلة الأولى من المبادرة لتشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر وهي القرى الأكثر احتياجا، والتي تحتاج إلى تدخلات عاجلة، تستهدف المرحلة الأولى 377 قرية الأكثر احتياجا والأكثر تعرضا للتطرف والإرهاب الفكري، والتي تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، بإجمالي عدد أسر 756 ألف أسرة (3 ملايين فرد) في 11 محافظة، وتم تنفيذها بالفعل.

أما المرحلة الثانية من المبادرة والتي جار العمل عليها تضم القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70% وهي التي تعد ضمن القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى، وصولا للمرحلة الثالثة من المبادرة والتي تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، في ظل تحديات أقل لتجاوز الفقر.