بالأرقام.. تعرف على المستفيدين من المرحلة الثانية في «حياة كريمة»

تواصل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جهودها في تطوير القرى وتنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها ضمن المبادرة.

وتعمل المرحلة الثانية ضمن مبادرة حياة كريمة، في 20 محافظة، حيث تعمل المبادرة في 51 مركزًا إداريًا، بنحو 1443 قرية، ويصل إجمالى المستفيدين من تلك المرحلة لـ18 مليون مواطن.

تحسين المعيشة

وتهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي جاءت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تحسين المعيشة والاستثمار في البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعي مجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية) فضلًا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني)، وتستهدف الوصول لـ4670 قرية وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها 57% من إجمالي سكان مصر.

وحققت «حياة كريمة» اهدافها في المرحلة الأولى ، والتي شملت 375 قرية، وساهمت المبادرة في التخفيف من تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن.

خفض معدلات الفقر

كما ساعدت المبادرة في خفض معدلات الفقر ببعض القرى بنسبة 14%، وهو ما نتج عنه تحسين معدل الخدمات الأساسية بـ50% في قرى أخرى.

وشهدت المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، إنشاء 51 وحدة صحية، وإنشاء 1534 فصلًا دراسيًا في أجنحة دراسية جديدة، وكذلك إتاحة خدمات الصرف الصحي في 37 قرية وتم تحسن الخدمة بنحو 64%، والانتهاء من إنشاء 46 مشروع صرف صحي.

وتضمنت المرحلة الأولى للمبادرة، تنفيذ 628 مشروعًا من الخطة الاستثمارية، منها استثمارات بخدمات الصرف الصحي تصل لأكثر من مليار جنيه، زيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 86% إلى 94%، ومضاعفة كمية المياه المنتجة بالقرى المستهدفة باستثمارات 128 مليون جنيه.